Μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή έζησε ο Χάρης Βαρθακούρης και η οικογένειά του, αποχαιρετώντας ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειάς τους. Η Αΐσα, η σκυλίτσα που για 12 ολόκληρα χρόνια ήταν καθημερινά στο πλευρό τους, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό.

Ο καλλιτέχνης θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μερικές φωτογραφίες της αγαπημένης τους σκυλίτσας, αλλά και τα συναισθήματά του για την απώλειά της.

Με ένα ιδιαίτερα τρυφερό κείμενο, ο Χάρης Βαρθακούρης αναφέρθηκε στη ζωή της Αΐσα, θυμήθηκε την πρώτη τους γνωριμία, όταν εκείνη ήταν ακόμη ένα μικρό κουτάβι, και μίλησε για την αγάπη και την αφοσίωση που τους χάρισε όλα αυτά τα χρόνια.

«Στο πανέμορφο κορίτσι μας, Αΐσα μου, πριν δώδεκα χρόνια, μπήκες στη ζωή μας όταν ΕΣΥ επέλεξες εμάς, ήσουν το μόνο κουταβάκι που έτρεξε προς το μέρος μας και ξέραμε επιτόπου ότι θα γίνεις δική μας κι εμείς δικοί σου. Τότε, σχεδόν, χωρούσες στην παλάμη μου!»

«Για δώδεκα χρόνια υπήρξες η μεγαλοπρέπεια του σπιτιού μας. Με το αγέρωχο και καμαρωτό παράστημά σου και τη γυαλιστερή , μαύρη κορμοστασιά σου γέμιζες κάθε χώρο, μα πιο πολύ γέμιζες τις καρδιές μας».

«Ήσουν κυρία σε όλα: δυνατή και υπερήφανη μα με μια τρυφερότητα που μας τύλιγε όλους.. Μας αγαπούσες απίστευτα πολύ και το έδειχνες με κάθε βλέμμα, κάθε κούνημα της ουράς, κάθε προειδοποιητικό γρύλισμα σε όποιον μας πλησίαζε και του έλεγες, μέσες-άκρες, “όχι πολλά πολλά με τους ανθρώπους μου”».

«Μας χάρισες δώδεκα χρόνια αφοσίωσης, συντροφιάς και μιας αγάπης τόσο γενναιόδωρης που θα μας συντροφεύει για πάντα».

Έχοντας δώσει τη δική της μάχη με τον καρκίνο, η Αΐσα έζησε μια γεμάτη ζωή, μέχρι που τα γηρατειά έφεραν το τέλος του ταξιδιού της.

«Έζησες μια γεμάτη ζωή, νίκησες τον καρκίνο, δυστυχώς όμως δεν υπάρχει επέμβαση,ούτε θεραπεία, ούτε αντίδοτο για τα γηρατειά. Αφήνεις πίσω σου ένα δυσαναπλήρωτο κενό και αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις».

Κλείνοντας το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε για το κενό που αφήνει η αγαπημένη τους σκυλίτσα στο σπίτι και στην οικογένεια, ενώ της ευχήθηκε καλό ταξίδι.

«Θα μας λείψεις σε κάθε γωνιά του σπιτιού, σε κάθε ήσυχη στιγμή, σε κάθε μέρα που θα θέλαμε να σε έχουμε δίπλα μας. Σε ευχαριστούμε για όλα, αγαπημένη μας. Θα είσαι πάντα η κυρία μας, η αρχόντισσά μας και η πιο αθώα και τρυφερή ψυχή της οικογένειας. Καλό ταξίδι, γιαγιάκα μας. Ξεκουράσου. Πονάμε, να ξέρεις. Πήγαινε να βρεις τον Μέλο, να παίζετε πάλι παρέα και να μας προσέχετε από ψηλά. Σε αγαπήσαμε βαθιά και θα σε αγαπάμε για πάντα».