Ο Τομ Κρουζ απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δε φοβάται να τσαλακωθεί! Ο χολιγουντιανός σταρ, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Τζένιφερ Χάντσον, και πριν περάσει στο στούντιο, τον περίμενε μια ιδιαίτερη έκπληξη από την ομάδα της εκπομπής.

Οι συνεργάτες της Χάντσον έχουν καθιερώσει ένα ξεχωριστό καλωσόρισμα για τους καλεσμένους τους. Συγκεντρώνονται στον διάδρομο έξω από το στούντιο, τραγουδούν και χορεύουν προς τιμήν τους. Έτσι, δημιουργούν αυτό που αποκαλούν το «happy place» της εκπομπής.

Για τον Τομ Κρουζ, φυσικά, το τραγούδι που επέλεξαν δεν θα μπορούσε να είναι τυχαίο. Εμπνεύστηκαν από μια χαρακτηριστική χορευτική σκηνή της νεανικής του καριέρας και έστησαν ένα μικρό ροκ εν ρολ πάρτι. Ο ηθοποιός δε χρειάστηκε δεύτερη πρόσκληση. Φόρεσε τα μαύρα γυαλιά του, μπήκε στον ρυθμό και άρχισε να χορεύει μαζί τους, χαρίζοντας ένα απολαυστικό στιγμιότυπο. Στο τέλος, ο Τομ Κρουζ τούς ευχαρίστησε θερμά σχηματίζοντας μια καρδιά με τα χέρια του και στη συνέχεια πήρε τον δρόμο για το στούντιο.

Το βίντεο έγινε φυσικά viral στα social media, με τους συνεργάτες της εκπομπής να σχολιάζουν με χιούμορ πως «το ίντερνετ δεν ήταν έτοιμο» για αυτή την πλευρά του Τομ Κρουζ.

Δες το βίντεο: