Ο Τρανός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά - Ο γνωστός τράπερ επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό»

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Τρανός. Ο τράπερ σχολιίασε με χιούμορ για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του λέγοντας: «Τραβάμε την ανηφόρα».

Ο αγαπημένος artist των νέων μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», επιβεβαιώνοντας μεταξύ άλλων πως μαζί με τη σύντροφό του σε λίγο καιρό θα γίνουν γονείς.

Αναφερόμενος στο παιδί που περιμένουν, ο Τρανός είπε: «Έχουμε δυσκολίες. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Τραβάμε τα ζόρια και την ανηφόρα. Έρχεται η ανηφόρα, εδώ είμαστε για να την παλέψουμε. Έρχεται, κοντεύει, κοντεύει, κοντά είναι». Σε ερώτηση για το γεγονός ότι θα γίνει πατέρας, ο ίδιος σχολίασε: «Τι να κάνω;».