Μια ξεχωριστή αναφορά στη Ζήνα Κουτσελίνη έκανε ο Δήμος Βερύκιος. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται για ακόμη μία σεζόν στο πλευρό της Σταματίνας Τσιμτσιλή, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σχέση του με την παρουσιάστρια της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, αποκαλύπτοντας πως έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη δημοσιογραφική του διαδρομή.

«Είναι μια ωραία παρέα, μια παρέα που δε θα σταματάω να το λέω, δημιουργήθηκε από σένα, την ιέρεια. Τη Ζήνα, την Κουτσελίνη. Τη Σταματίνα την πρότεινε στον Alpha τότε η Ζήνα, κι έτσι στήθηκε το Happy Day», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμος Βερύκιος.

Η κουβέντα, όπως ήταν φυσικό, στάθηκε ιδιαίτερα στη Ζήνα Κουτσελίνη, με τον δημοσιογράφο να μιλά με εμφανή εκτίμηση για τη γυναίκα που, όπως είπε, συνδέεται με ένα σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής του πορείας.

«Το τελευταίο μέρος της πορείας μου, της δημοσιογραφικής, έχει σφραγίδα Ζήνα Κουτσελίνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμος Βερύκιος για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, με την οποία έχει συνυπάρξει τηλεοπτικά για χρόνια στο Happy Day. Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να τη φανταστεί σε έναν διαφορετικό ρόλο, ακόμη και σε μια βραδινή εκπομπή, ο ίδιος είχε μόνο θετικά λόγια να πει.

«Η Σταματίνα όλα μπορεί να τα κάνει, γιατί; Γιατί είναι έξυπνη», είπε αρχικά, για να προσθέσει: «Και είναι και μελετηρή».

Ο Δήμος Βερύκιος χρησιμοποίησε μάλιστα μια ιδιαίτερη παρομοίωση για να περιγράψει την ικανότητά της να διαχειρίζεται διαφορετικές απαιτήσεις και πληροφορίες: «Έχει μεγάλο data center», σχολίασε με χιούμορ, ενώ στη συνέχεια χαρακτήρισε την άνεση που έχει μπροστά στην κάμερα ένα ακόμη σημαντικό της χάρισμα.

«Ουδείς αναντικατάστατος»

Ο Δήμος Βερύκιος μίλησε ακόμη για τη δική του πορεία στη δημοσιογραφία, αλλά και για τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο τηλεοπτικό πρόσωπο που του λείπει, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «Ουδείς αναντικατάστατος», είπε, εξηγώντας πως στη δημοσιογραφία δεν υπάρχει ακριβώς αντικαταστάτης, αλλά άνθρωποι που σε ορισμένες στιγμές μπορεί να θυμίζουν προηγούμενους συνεργάτες.

Η αναφορά στον Γιώργο Παπαδάκη

Στη συζήτηση μπήκε και το «Καλημέρα Ελλάδα», με τον Δήμο Βερύκιο να τοποθετείται για τη διατήρηση του τίτλου μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη.

«Καλημέρα Ελλάδα σημαίνει Γιώργος Παπαδάκης», ανέφερε, προσθέτοντας πως η διατήρηση του τίτλου θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ένας τρόπος να παραμένει ζωντανή στη μνήμη του κόσμου η παρουσία του αείμνηστου δημοσιογράφου.

«Ίσως η διατήρηση του ονόματος είναι και μια προσφορά στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη. Γιατί τον επαναφέρει κάθε μέρα στη σκέψη όσων τον αγάπησαν», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε, μάλιστα, την τηλεόραση «ένα τεντωμένο σκοινί», υπογραμμίζοντας πόσο δύσκολο είναι για έναν δημοσιογράφο να παραμένει επί δεκαετίες στο προσκήνιο.

Τι είπε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Δήμος Βερύκιος δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σχολίασε τις εξελίξεις που έρχονται στο φως, υποστηρίζοντας πως αποκαλύπτονται διαρκώς νέες πτυχές.

«Βλέπουμε ότι, μέρα με τη μέρα, έρχονται εξελίξεις που σοκάρουν. Δυστυχώς, ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια», ανέφερε και πρόσθεσε: «Οι ‘’μαθητευόμενοι μάγοι’’ θύμα ενός συστήματος που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Που επιβιώνουν αυτά τα συστήματα λάθρα. Η ευεξία, έτσι όπως έχει καταντήσει η κοινωνία μας, σημαίνει παχτολός. Ε, στον βωμό όλα για το χρήμα θυσιάστηκε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα