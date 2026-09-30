Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος του καταξιωμένου δημοσιογράφου Χριστόφορου Κονταξή ο οποίος είχε διατελέσει το 1982 διευθυντής ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ-2.

Ο δημοσιογράφος που γεννήθηκε τον Βρονταμά Λακωνίας και φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών, ήταν και ο εμπνευστής της εκπομπής «ΕΡΤ-2 στη Βουλή», που ήταν αφιερωμένη στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα.

Η μακρά και επιτυχημένη δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το μακρινό 1964 από την εφημερίδα «Το Βήμα». Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα ως αθλητικός συντάκτης όμως γρήγορα μεταπήδησε κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ.

Μετά ακολούθησαν οι συνεργασίες με μεγάλες εφημερίδες όπως είναι η “Μακεδονία” και η “Απογευματινή” και ο “Ταχυδρόμος”.

Ο δημοσιογράφος τελικά το 1974, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και το 1982 ανέλαβε τα ηνία του Δελτίου Ειδήσεων σταθμού ΕΡΤ-2..

Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

“Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του συναδέλφου, Χριστόφορου Κονταξή, ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 94 ετών.Ο Χριστόφορος Κονταξής γεννήθηκε στον Βρονταμά Λακωνίας το 1932. Φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών και μιλούσε τη γαλλική γλώσσα.Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1964 στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», ως αθλητικός συντάκτης. Στη συνέχεια, μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ και εργάστηκε στις εφημερίδες «Απογευματινή», «Μακεδονία», στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» και από το 1974 στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Στην ΕΡΤ διήνυσε το μέγιστο του εργασιακού του βίου. Διετέλεσε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1 και από το 1982 ανέλαβε τη διεύθυνση ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ-2, όπου εμπνεύστηκε και δημιούργησε την εκπομπή «ΕΡΤ-2 στη Βουλή».Ο Χριστόφορος Κονταξής υπήρξε ένας άξιος συνάδελφος, με πολλές ικανότητες και πλούσια εμπειρία. Υπηρέτησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα με ήθος, προσήλωση και επαγγελματισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαίτερα τις κόρες του Ζέτα και Μαρία, που ακολούθησαν τα βήματά του και αποχαιρετά τον συνάδελφο που εργάστηκε με ζήλο και επαγγελματική ευσυνειδησία.

Η πολιτική κηδεία του Χριστόφορου Κονταξή θα τελεστεί την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, στις 12 μ. στο Κοιμητήριο Καισαριανής. Την ίδια ημέρα, στις 16:15, θα δοθεί στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, ο τελευταίος αποχαιρετισμός” τόνισε σε ανακοίνωσή της.

