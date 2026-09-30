Ο Μιχάλης Τζουγανάκης στη σκηνή του Stage 7 για δυο σπουδαίες βραδιές

Τραγούδια που έχουν αγαπηθεί και μελωδίες που ακουμπούν βαθιά στην ψυχή

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30.09.26 , 10:00 Ο Μιχάλης Τζουγανάκης στη σκηνή του Stage 7 για δυο σπουδαίες βραδιές
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Μιχάλης Τζουγανάκης
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Ο σπουδαίος δημιουργός, ερμηνευτής και δεξιοτέχνης του λαούτου ο Μιχάλης Τζουγανάκης επιστρέφει στη σκηνή του Stage 7 για δυο μοναδικές μουσικές βραδιές, στις 16 & 23  Οκτωβρίου.

Με μια ξεχωριστή καλλιτεχνική διαδρομή που χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα, δημιουργική τόλμη και διαρκή αναζήτηση, ο Μιχάλης Τζουγανάκης έχει διαμορφώσει μια απολύτως προσωπική μουσική ταυτότητα. Με τη βαθιά, εκφραστική φωνή του και τη σπάνια δεξιοτεχνία του στο λαούτο, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του ιστορικού αυτού οργάνου ως σύγχρονου μέσου μουσικής έκφρασης, διευρύνοντας τις εκφραστικές και ηχητικές του δυνατότητες.

Οι συνθέσεις και οι ερμηνείες του γεφυρώνουν την κρητική μουσική παράδοση με το έντεχνο, τον σύγχρονο ήχο και τις μουσικές του κόσμου, δημιουργώντας ένα απολύτως προσωπικό και άμεσα αναγνωρίσιμο μουσικό σύμπαν.

Ο Μιχάλης Τζουγανάκης στη σκηνή του Stage 7 για δυο σπουδαίες βραδιές

Κάθε εμφάνισή του είναι μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία, όπου η φωνή, το λαούτο και η δημιουργικότητά του συναντιούνται σε μια παράσταση υψηλής αισθητικής. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο πάθος, συγκίνηση και ένταση, που μετατρέπει τη μουσική σε έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό.

Ο Μιχάλης Τζουγανάκης άντλησε στοιχεία από τη μουσική του τόπου του και από αυτά εμπνεύστηκε τη δική του μουσική. Είναι ένας καλλιτέχνης με βαθιά συνεισφορά στη διατήρηση και την εξέλιξη της κρητικής παράδοσης και όχι μόνο. Ένας δημιουργός που καταφέρνει να μιλά τη γλώσσα της μουσικής πέρα από σύνορα. Ένας ερμηνευτής που συνεχίζει να μαγεύει το κοινό σε κάθε γωνιά του κόσμου.
Η αγάπη και το πάθος του για τη μουσική τον ώθησαν να εξερευνήσει ακόμη περισσότερο τα μονοπάτια του μουσικού γίγνεσθαι, ανακαλύπτοντας νέα στοιχεία που τον βοήθησαν να αναγεννήσει τη μουσική παράδοση της Κρήτης μέσα από έναν νέο, προσωπικό ήχο.

Οι συναυλίες του χαρακτηρίζονται από την τεχνική και ερμηνευτική του αρτιότητα, αλλά και από την ιδιαίτερη δυναμική που τον διακρίνει, οδηγώντας το κοινό σε ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι.

Ο Μιχάλης Τζουγανάκης συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες της Κρήτης, όπως τον Λεωνίδα Κλάδο, τον Κώστα Μουντάκη και τον Θανάση Σκορδαλό. Είχε την τύχη να γνωρίσει τους Γιώργο Κουτσουρέλη, Στέλιο Φουσταλιεράκη (Φουσταλιέρη), Κώστα Παπαδάκη (Ναύτη) και Νίκο Σαριδάκη (Μαύρο), οι οποίοι τον εκτίμησαν, τον αγάπησαν και του μεταλαμπάδευσαν τις πολύτιμες γνώσεις τους.

Στη συνέχεια, ως ανήσυχο καλλιτεχνικό πνεύμα, συνεργάστηκε και με σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως τον Μανώλη Λιδάκη, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τους Πυξ Λαξ και τη Γλυκερία.

Με τον συνθέτη Νίκο Μαμαγκάκη συνεργάστηκε επί 17 χρόνια, ηχογραφώντας και συμμετέχοντας σε πολλά από τα έργα του. Ο Νίκος Μαμαγκάκης συνέθεσε τον κύκλο τραγουδιών «Τα Τραγούδια της Παλιάς Πόλης», σε στίχους του ποιητή Γιώργου Καλομενόπουλου, πάνω στη φωνή και το λαούτο του Μιχάλη Τζουγανάκη.

Είχε επίσης την αξίωση να γνωρίσει και να διδαχθεί από τον Γιάννη Ξενάκη, έναν από τους σημαντικότερους και πλέον πρωτοπόρους δημιουργούς διεθνώς στον χώρο της μουσικής σύνθεσης.

Ο Μίκης Θεοδωράκης του έδωσε τη χαρά να τον επιλέξει για να αποδώσει συνθέσεις του στο Ηρώδειο και στο Θέατρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Συνεργάστηκε και ερμήνευσε μέρος των τραγουδιών της τηλεοπτικής σειράς «Της Αγάπης Μαχαιριά», σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου.

Επίσης, συνεργάστηκε με την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και την Ορχήστρα των Χρωμάτων, με μαέστρο τον Μίλτο Λογιάδη.

Έγραψε τη μουσική και ερμήνευσε το τραγούδι έναρξης της τηλεοπτικής σειράς «Μπρούσκο», η οποία προβλήθηκε και διακρίθηκε σε πολλές χώρες του κόσμου.

Έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα και μουσικές σκηνές στην Ελλάδα, όπως το Ηρώδειο, το Θέατρο της Αρχαίας Ολυμπίας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Αμερική, τον Καναδά, την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Αυστραλία, μεταφέροντας τη μουσική του σε όλο τον κόσμο χωρίς να ξεχνά τις ρίζες του.

Ο Μιχάλης Τζουγανάκης συνεχίζει να μεταφέρει τη μουσική του σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ο Μιχάλης Τζουγανάκης στη σκηνή του Stage 7 για δυο σπουδαίες βραδιές

Στις δυο αυτές μουσικές βραδιές στο Stage 7, ο Μιχάλης Τζουγανάκης θα πλαισιώνεται από εξαιρετικούς μουσικούς, με τους οποίους μοιράζεται επί σκηνής τη δύναμη, τον αυτοσχεδιασμό και τη ζωντανή ενέργεια της μουσικής του.

Τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, μελωδίες που ακουμπούν βαθιά στην ψυχή και αυτοσχεδιασμοί γεμάτοι δύναμη και συναίσθημα θα χαρακτηρίσουν αυτές τις δύο μουσικές βραδιές, στις 16, και  23  Οκτωβρίου, στο STAGE 7 (Βιργινίας Μπενάκη 7, Αθήνα 10436).
Δύο  μοναδικές βραδιές γεμάτες ένταση, συναίσθημα και ψυχή, όπου η φωνή, το λαούτο και η μουσική γίνονται ένα!

Την  μουσική παρέα αποτελούν οι  :

Θεόδωρος Κουέλης , ηλεκτρικό κοντραμπάσο
Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου , ηλεκτρική  & ακουστική κιθάρα 
Βασίλης Γιασλακιώτης , κρουστά , λύρα 
Μιχάλης Τζουγανάκης , φωνή , λαούτo , λύρα 

Ενορχήστρωση & καλλιτεχνική επιμέλεια    
Μιχάλης Τζουγανάκης 

Σε μουσική του Μιχάλη Τζουγανάκη
Παρασκευή  16  και  23  Οκτωβρίου 
Έναρξη 22:00
Είσοδος  15€ 
 

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