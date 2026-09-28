Η μεγάλη επιστροφή του «Μίλτου» της Ξένιας Καλογεροπούλου στο PARAGA

Το πολυβραβευμένο έργο που μάγεψε το κοινό, κάνει πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου

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Μίλτος της Ξένιας Καλογεροπούλου
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«Ο Μίλτος» της Ξένιας Καλογεροπούλου, το πολυβραβευμένο και τρυφερό έργο που μάγεψε το κοινό στην πρώτη του μεταφορά στο κουκλοθέατρο, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο PARAGA, από το Κουκλοθέατρο Αλεξίας Αλεξίου, με το μοναδικό τραγούδι της Ηρώς γραμμένο ειδικά για την παράσταση, καθώς και πρωτότυπη μουσική από τον Μηνά Εμμανουήλ!

Η μεγάλη επιστροφή του «Μίλτου» της Ξένιας Καλογεροπούλου στο PARAGA

Το έργο-ύμνος στη φιλία και τη φιλοζωία κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, συνεχίζοντας τη διαδρομή μιας παράστασης που  δημιουργεί μία ουσιαστική συνάντηση με το κοινό. 

Μήπως είδατε τον Μίλτο;  Τον έχασα.  Δηλαδή τον έχασα κανονικά.
Δεν ξέρω ούτε πού είναι, ούτε αν είναι καλά. Τίποτα δεν ξέρω...
Εντάξει, το καταλάβατε, δεν πρόκειται για άνθρωπο.
Ο Μίλτος είναι σκύλος. Ήτανε δηλαδή ο σκύλος μου.  Ως τη μέρα που τον έχασα...
Αλλά για να με καταλάβετε, πρέπει να σας πω την ιστορία μου από την αρχή!


Η ιστορία

Ο Μίλτος, είναι ένας αδέσποτος σκύλος που βρίσκεται στον δρόμο ενός ανθρώπου που φοβάται τα ζώα λόγω παιδικού τραύματος. Από αυτή την απρόσμενη συνάντηση γεννιέται μια σχέση, η οποία αλλάζει τη ζωή και των δύο. Δεν πρόκειται όμως, μόνο για μια ιστορία γύρω από έναν σκύλο. Είναι μια ιστορία για τη συνάντηση με τον άλλον, την αποδοχή, τη μοναξιά, τη συντροφικότητα, την απώλεια και τη δυνατότητα μιας σχέσης να μετακινήσει τα όρια μας. 

Η παράσταση

Η μεγάλη επιστροφή του «Μίλτου» της Ξένιας Καλογεροπούλου στο PARAGA

Η παράσταση σε διασκευή, σκηνοθεσία και ερμηνεία της Αλεξίας Αλεξίου, προσεγγίζει την ιστορία με σεβασμό στην απλότητα και την αλήθεια της. Πρόκειται για μία περφόρμανς με ηθοποιό και κούκλες, μέσα από την οποία ξεδιπλώνεται με τρυφερότητα, χιούμορ και αμεσότητα, μία ιστορία για την αγάπη και τη φιλία, μία ιστορία-τροφή για σκέψη και αλλαγή.

Με βαθύ συναίσθημα, καταφέρνει να αγγίξει ευαίσθητα θέματα της ζωής: τη διαφορετικότητα, την απώλεια, την αναπηρία, αλλά και εκείνη τη διαδρομή που κάνει ο καθένας μας για να ανακαλύψει τελικά κάτι πιο αληθινό για τον εαυτό του. 

Το Κουκλοθέατρο Αλεξίας Αλεξίου, αντιμετωπίζει το παιδικό κοινό ως ισότιμο θεατή. Δεν επιχειρεί να δώσει έτοιμα συμπεράσματα, αλλά με ειλικρίνεια και σεβασμό,  δημιουργεί έναν χώρο, μια ασφαλή συνθήκη, όπου το παιδί μπορεί να παρακολουθήσει, να αισθανθεί, να αναρωτηθεί και να φανταστεί, συναντώντας  την ιστορία με τον δικό του τρόπο. 

Σημείωση: Έπειτα από κάθε παράσταση ακολουθεί σε κύκλο, μικρό εργαστήριο με παιδιά και συνοδούς για μοίρασμα εμπειριών, συναισθημάτων, αγκαλιών.

Ταυτότητα παράστασης

Η μεγάλη επιστροφή του «Μίλτου» της Ξένιας Καλογεροπούλου στο PARAGA

•    Διασκευή, Σκηνοθεσία, Εμψύχωση: Αλεξία Αλεξίου
•    Μουσική, στίχοι, ερμηνεία τραγουδιού: Ηρώ
•    Μουσική: Μηνάς Εμμανουήλ 
•    Σκηνικά/κατασκευές: Στάθης Μαρκόπουλος, Χρήστος Ποδηματάς
•    Κούκλες, Φιγούρες: Αλεξία Αλεξίου, Νικολέτα Βασιλοπούλου
•    Φωνή  Εγγλέζου: Οδυσσέας Τάτσης Σοφιανόπουλος
•    Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
•    Φωτογραφίες: Κική Παπαδοπούλου 
•    Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρίσα Κώνστα
•    Παραγωγή: Φιγούρες & Κούκλες

Ο «Μίλτος» στα σχολεία

Παράλληλα με τις παραστάσεις για του Σαββάτου, ο «Μίλτος» συναντά παιδιά και εκπαιδευτικούς στις καθημερινές πρωινές παραστάσεις για σχολεία, κατόπιν συνεννόησης. Η παράσταση προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν το κουκλοθέατρο όχι μόνο ως θέαμα, αλλά ως μια ζωντανή μορφή θεατρικής τέχνης, όπου κούκλα, performer και θεατής συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. 

Χρήσιμες Πληροφορίες

•    Χώρος: PARAGA χώρος τεχνών (Καλλιρρόης 89, Ν. Κόσμος | Τραμ: Κασομούλη, Μετρό: Συγγρού-Φιξ) 
•    Έναρξη: Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026
•    Ημέρες & Ώρες: Κάθε Σάββατο στις 17:00 | Καθημερινές πρωινές παραστάσεις για σχολεία
•    Διάρκεια: 50 λεπτά (ακολουθεί το εργαστήριο)
•    Ηλικίες: Ιδανικό για παιδιά από 4 ετών και για όλη την οικογένεια
•    Γενική Είσοδος: 10 ευρώ
•    Προπώληση: Στο ταμείο του θεάτρου και ηλεκτρονικά στο more.com 
•    Email επικοινωνίας: paragastage@gmail.com
 

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