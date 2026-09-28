Νέα Ιωνία: Μεγάλη φωτιά σε τριώροφη πολυκατοικία

Ξεκίνησε από καφετέρια με ναργιλέδες στο ισόγειο

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε καφετέρια σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία

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Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά, που ξέσπασε σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής, πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε και στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας. 

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο – βραχιονοφόρο όχημα, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν αρκετά άτομα από το κτίριο. 

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Σύμφωνα με μάρτυρες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο. Τα στελέχη της Πυροσβεστικής ερευνούν, αν η έκρηξη οφείλεται σε κάποια διαρροή υγραερίου ή σε εμπρησμό. Έρευνα θα πραγματοποιήσει και το τμήμα εκβιαστών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2023 στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κι έναν νεκρό. 

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Επρόκειτο για έναν 37χρονο Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς που έριξε ομοεθνής του μετά από διαπληκτισμό που σημειώθηκε στην καφετέρια.
 

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