Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε καφετέρια σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά, που ξέσπασε σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής, πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε και στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο – βραχιονοφόρο όχημα, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν αρκετά άτομα από το κτίριο.

Σύμφωνα με μάρτυρες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο. Τα στελέχη της Πυροσβεστικής ερευνούν, αν η έκρηξη οφείλεται σε κάποια διαρροή υγραερίου ή σε εμπρησμό. Έρευνα θα πραγματοποιήσει και το τμήμα εκβιαστών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2023 στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κι έναν νεκρό.

Επρόκειτο για έναν 37χρονο Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς που έριξε ομοεθνής του μετά από διαπληκτισμό που σημειώθηκε στην καφετέρια.

