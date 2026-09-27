Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας για να μπορέσει να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου.

Η εκλογή νέου προέδρου Δημοκρατίας θα πρέπει να συμβεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, σε διάστημα 90 ημερών από την ημέρα παραίτησης του απερχόμενου προέδρου.

Serbia's President Aleksandar Vucic announces his resignation, ending his second and final five-year term and paving way for early presidential elections pic.twitter.com/zTEWGsMXAh — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 27, 2026

Μέχρι την διεξαγωγή προεδρικών εκλογών καθήκοντα προέδρου Δημοκρατίας θα αναλάβει η πρώην πρόεδρος της Βουλής Άνα Μπρνάμπιτς.

Το βράδυ της Κυριακής, o Αλεξάνταρ Βούτσιτς μίλησε σε μερικές χιλιάδες υποστηρικτές του που συγκεντρώθηκαν έξω από το προεδρικό μέγαρο στο Βελιγράδι.

Στην ομιλία του ευχαρίστησε τους πολίτες που τον στήριξαν και υποσχέθηκε ότι και στο μέλλον θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας. Ανήγγειλε εντατική προεκλογική εκστρατεία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές «θα νικήσει τους πολιτικούς αντιπάλους με μεγαλύτερη διαφορά απ' ό,τι στο παρελθόν».

Ο Βούτσιτς εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας στις 2 Απριλίου του 2017 και επανεξελέγη στις 3 Απριλίου του 2022. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του ήταν να λήξει κανονικά στις 31 Μαΐου του 2027.

Επέλεξε ωστόσο να παραιτηθεί και να θέσει υποψηφιότητα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου «Ενωμένη Σερβία» που συνθέτουν το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) και άλλα μικρότερα κόμματα.

Στόχος του Βούτσιτς είναι να «μεταπηδήσει» στον πρωθυπουργικό θώκο.



