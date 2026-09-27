Θάσος: Τραυματίστηκε σοβαρά 16χρονος ποδοσφαιριστής

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Καβάλας ένας 16χρονος αθλητής, έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα για τη Β’ Κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία Θάσου.
Σοκαριστικό βίντεο: Κεραυνός χτυπά 24χρονο ποδοσφαιριστή στο γήπεδο
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο νεαρός παίκτης, σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το κεφάλι, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίφραξη του γηπέδου.
Ο αγώνας διακόπηκε ενώ ο γιατρός της αναμέτρησης του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εκλήθη άμεσα το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Καβάλα.
Σε ανακοίνωση στήριξης του νεαρού ποδοσφαιριστή προχώρησε η ομάδα του, ο Βύρωνας Καβάλας, όπως και ο Αίαντας Παναγίας.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.