Βίντεο Με Κεραυνό Να Χτυπά Ποδοσφαιριστή Στο Γήπεδο

Σοκαριστικό βίντεο: Κεραυνός χτυπά 24χρονο ποδοσφαιριστή στο γήπεδο

Απίστευτο περιστατικό στην Ταϊλάνδη

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Gleive Marcio Rodrigues de Souza)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκαριστικό περιστατικό στην Ταϊλάνδη: 24χρονος ποδοσφαιριστής Σοφουάν Αγουάε πέθανε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα.
  • Ο Αγουάε υπέστη σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες διάσωσης, δεν τα κατάφερε.
  • Συνολικά 12 ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Ο αγώνας διεξαγόταν στο Golok FA Cup, με συμμετοχή ερασιτεχνικών ομάδων από Ταϊλάνδη και Μαλαισία.
  • Τα θανατηφόρα περιστατικά από κεραυνούς είναι συχνά στην Ταϊλάνδη, με 283 θύματα από το 2020 έως το 2024.

Σοκάρει βίντεο από αγώνα ποδοσφαίρου στην Ταϊλάνδη, όπου ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του όταν τον χτύπησε κεραυνός

Ο 24χρονος Σοφουάν Αγουάε υπέστη σοβαρά τραύματα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέκυψε. 

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή που ο κεραυνός πέφτει κοντά σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. 

 

 

Οι συμπαίκτες του Αγουάε, που φορούσαν ασπρόμαυρες εμφανίσεις, έσπευσαν αμέσως κοντά του, τον γύρισαν ανάσκελα και προσπάθησαν να του κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). 

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά 12 ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους και ένας Μαλαισιανός, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 

Ο αγώνας διεξαγόταν στο πλαίσιο του Golok FA Cup, ενός τοπικού τουρνουά στο οποίο συμμετέχουν ερασιτεχνικές ομάδες από την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία. Αντίπαλες ήταν οι ομάδες SAMCOLTS και Abu x Nong Sirin. 

Ο Αγουάε αγωνιζόταν ως εξτρέμ στη SAMCOLTS και είχε πρόσφατα υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της τρίτης κατηγορίας της Ταϊλάνδης, Yala FC. 

Ταϊλάνδη: Πάνω από 280 άτομα χτυπήθηκαν από κεραυνό σε τέσσερα χρόνια! 

Τα θανατηφόρα περιστατικά από κεραυνούς δεν είναι σπάνια στην Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με το Τμήμα Ελέγχου Νοσημάτων της χώρας, τουλάχιστον 283 άνθρωποι χτυπήθηκαν από κεραυνό μεταξύ 2020 και 2024, με πολλούς να χάνουν ακαριαία τη ζωή τους. 

Τον Μάιο του 2026, ένας φοιτητής μηχανικός και η θεία του σκοτώθηκαν από κεραυνό ενώ βρίσκονταν σε καλύβα στην επαρχία Λαμπάνγκ. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, μια 30χρονη έγκυος γυναίκα έχασε επίσης τη ζωή της από κεραυνό στην επαρχία Ουτάι Τάνι, όταν μαζί με τον σύζυγό της προσπάθησαν να προστατευτούν κάτω από ένα δέντρο επιστρέφοντας από ψάρεμα. 

Το τραγικό περιστατικό στην Ταϊλάνδη σημειώθηκε την ίδια ημέρα που κεραυνοί στην πολιτεία Τζαρκάντ της ανατολικής Ινδίας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αγροτών που εργάζονταν σε καλλιέργειες. 

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