Μια προσπάθεια που έμοιαζε σχεδόν αδύνατη ολοκλήρωσε ο Πολωνός κολυμβητής μεγάλων αποστάσεων Μπαρτλομιέι Κουμπκόφσκι. Ο αθλητής κατάφερε να διασχίσει κολυμπώντας τη Βαλτική Θάλασσα, ξεκινώντας από τη Σουηδία και φτάνοντας στην Πολωνία, γράφοντας το όνομά του στην ιστορία της κολύμβησης ανοικτής θάλασσας.

Ο Κουμπκόφσκι κάλυψε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χιλιομέτρων, παραμένοντας μέσα στο νερό για περίπου 55 με 56 ώρες. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν κοιμήθηκε, ενώ δεν άγγιξε ούτε μία φορά το σκάφος που βρισκόταν δίπλα του για υποστήριξη και ασφάλεια.

Η προσπάθεια ξεκίνησε από την περιοχή Κάσεμπεργκα της Σουηδίας και ολοκληρώθηκε στην πόλη Ντζίβνουφ, στις βόρειες ακτές της Πολωνίας. Η άφιξη στην ακτή ήρθε έπειτα από περισσότερες από δύο ημέρες συνεχούς κολύμβησης.

Πέμπτη και... «φαρμακερή» - Ο επίμονος Πολωνός τα κατάφερε!

Η συγκεκριμένη επιτυχία έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον Πολωνό αθλητή, καθώς ήταν η πέμπτη φορά που επιχειρούσε να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδρομή. Τα προηγούμενα χρόνια είχε προσπαθήσει ξανά, χωρίς όμως να καταφέρει να φτάσει μέχρι την πολωνική ακτή.

Μάλιστα, στην περσινή του προσπάθεια είχε πλησιάσει αρκετά στον στόχο, καθώς βρισκόταν περίπου 11 χιλιόμετρα από την ακτή όταν η μεγάλη κούραση και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες τον ανάγκασαν να σταματήσει.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν εγκατέλειψε. Παρά την εξάντληση, συνέχισε μέχρι το τέλος και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ολοκλήρωσε κολυμπώντας τη διαδρομή μεταξύ Σουηδίας και Πολωνίας.

Αγώνας με σημαντικό σκοπό

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ένα σκάφος ακολουθούσε τον Κουμπκόφσκι για να του προσφέρει τροφή, νερό και την απαραίτητη υποστήριξη. Ο ίδιος, ωστόσο, έπρεπε να συνεχίσει την κολύμβηση χωρίς να στηριχθεί πάνω στο σκάφος.

Το εγχείρημα δεν είχε μόνο αθλητικό χαρακτήρα. Η φετινή προσπάθεια συνδέθηκε και με τη συγκέντρωση χρημάτων για τη θεραπεία παιδιών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Μέχρι την ολοκλήρωση της κολύμβησης είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 715.000 ζλότι, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 166.000 ευρώ.

Μετά από 160 και πλέον χιλιόμετρα στη θάλασσα και σχεδόν 56 ώρες χωρίς ύπνο, ο Κουμπκόφσκι κατάφερε τελικά να φτάσει στην Πολωνία. Βίντεο που κοινοποίησε στο προφίλ του στα social media τον δείχνει να βγαίνει κατάκοπος από την υπερπροσπάθεια και την κούραση στην ακτή και να καταρρέει στις αγκαλιές φίλων και υποστηρικτών του.