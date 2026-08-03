Μπορεί η Κατερίνα Λάσπα να απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο, όμως συνεχίζει να προπονείται κανονικά. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram της ένα βίντεο που την απεικονίζει να κάνει γυμναστική στην παραλία του Φωκού και εντυπωσιάζει με τους κοιλιακούς- φέτες που διαθέτει.

Φορώντας μαγιό κάνει τις ασκήσεις της με κέφι στον απομονωμένο κόλπο στη βορειοανατολική ακτή του νησιού.

Η παρουσιάστρια από την εφηβεία κιόλας ακολουθεί ένα πολύ εντατικό και δυναμικό πρόγραμμα γυμναστικής που περιλαμβάνει: Λειτουργική Προπόνηση (Functional Training), Κυκλική Προπόνηση Υψηλής Έντασης (HIIT), Pilates & Stretching, αλλά και θαλάσσια Σπορ, όπως windsurf, κολύμβηση και sup.



Η Κατερίνα Λάσπα που είναι και μητέρα δύο παιδιών, της 16χρονης Σάρας και της 9χρονης Άντριας, έκανε προπόνηση ακόμα και την περίοδο που ήταν έγκυος.

«Ήμουν από τις ευτυχείς περιπτώσεις που στις εγκυμοσύνης δεν είχαν πρόβλημα, ούτε καν αδιαθεσίες! Οπότε τη ροή της καθημερινότητάς μου την ακολουθούσα κανονικά. Και γυμναζόμουν και έκανα τις δουλειές μου, τα ραντεβού μου! Το καλοκαιράκι έχει κίνηση, τη θάλασσα, υπάρχει εφίδρωση. Όλα με βοήθησαν νομίζω. Τίποτα δεν έχει γίνει μαγικά» είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Η ίδια επιλέγει κάθε καλοκαίρι τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές! Το “νησί των Ανέμων” έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρουσιάστρια και πάντα περνά εκεί ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών εκεί.

Κατερίνα Λάσπα/ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στη Μύκονο παντρεύτηκε, τον πρώην σύζυγό της, Νεκτάριο Νικολόπουλο και έχει περάσει εκεί πολλά καλοκαίρια με τη Σάρα και την Άντρια. Εκτός από τη Μύκονο, αγαπημένος προορισμός της Κατερίνας Λάσπα είναι και η Σέριφος!

Η παρουσιάστρια από τον Μάιο κιόλας ξεκινάει τα μπάνια της στο νησί, μετά πάει στη Μύκονο, και κλείνει τις καλοκαιρινές της διακοπές πάλι στη Σέριφο.