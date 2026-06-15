Κατερίνα Λάσπα: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα»

Οσα είπε για το διαζύγιό της με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λάσπα μίλησε για τον χωρισμό της από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο και την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
  • Περιέγραψε την περίοδο μετά τον χωρισμό ως δύσκολη, πενθώντας την έννοια της οικογένειας.
  • Ανέφερε ότι αντλεί δύναμη από την καθημερινότητα με τις δύο κόρες της, ηλικίας 18 και 15 ετών.
  • Εξέφρασε την αισιοδοξία της μετά από μια μεταβατική και δύσκολη περίοδο στη ζωή της.
  • Το διαζύγιο τους έγινε γνωστό τον Δεκέμβριο του 2023, ήταν κοινής συναινέσεως.

Η Κατερίνα Λάσπα μίλησε για την προσωπική της ζωή, τον χωρισμό της από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο και τη σχέση της με τις δύο κόρες της, σε συνέντευξη που έδωσε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο The 2Night Show το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στη στάση της απέναντι στις σχέσεις κι είπε πως βάζει υψηλά όρια σε ό,τι αφορά το σπίτι της και την προσωπική της καθημερινότητα.

Κατερίνα Λάσπα: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα»

«Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό, ειδικά εγώ που έχω και κορίτσια. Αν γίνει, θα πρέπει να το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια έχω γίνει λίγο πιο διπλωμάτισσα, εκ των πραγμάτων έχω μαλακώσει σε όλες τις εκφάνσεις, είτε προσωπικές στις προσωπικές σχέσεις είτε στις επαγγελματικές. Μπορεί να έχουνε μια άλλη εικόνα για μένα, να δυσκολεύω το πεδίο. Έχω τραγικό πρόβλημα με θέματα αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Αυτό το ‘χω απ’ τη μάνα μου», είπε στον παρουσιαστή. 

Λάσπα για το διαζύγιό της: «Πένθησα βαθιά την έννοια της οικογένειας»

Μιλώντας για το διαζύγιό της από τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο, η Κατερίνα Λάσπα περιέγραψε ως δύσκολη την περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα πολύ την έννοια της οικογένειας. Το θεωρούσα ανεπίτρεπτο πώς δεν κατάφερα. Η πρώτη σκέψη πολλές φορές αυτή είναι, να κρατήσω τον τρόπο που εγώ μεγάλωσα, που οραματιζόμουνα. Εντάξει, δεν είναι εφικτό πάντα, έχουνε δυσκολέψει τα πράγματα».

Η Κατερίνα Λάσπα με τον πρώην σύζυγό της, Νεκτάριο Νικολόπουλου

Η Κατερίνα Λάσπα με τον πρώην σύζυγό της, Νεκτάριο Νικολόπουλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια, μίλησε για τη δύναμη που αντλεί από την καθημερινότητα με τα παιδιά της και για τον θάνατο του πατέρα της πριν από πέντε χρόνια: «Στη συνέχεια όμως -γιατί αν είναι καλά η μαμά, είναι καλά και τα παιδιά- απολαμβάνουμε τόσο πολύ την καθημερινότητά μας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει με τα κορίτσια, το οποίο μου ‘δωσε πολύ μεγάλη δύναμη. Και ήτανε σαν να μου το άφησε και παρακαταθήκη ο μπαμπάς μου. Δεν ήταν τυχαία η χρονική στιγμή που έφυγε, πριν πέντε χρόνια. Σαν να μου ‘πε, “ξεκουράσου και προχώρα αλλιώς”». 

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Η ίδια πρόσθεσε επίσης πως πέρασε μια μεταβατική και δύσκολη περίοδο, από την οποία ένιωσε ότι ξαναβρήκε την αισιοδοξία της. «Μετά από μια μεταβατική και ζόρικη περίοδο στη ζωή μου, βρήκα ξανά την αισιοδοξία μου», δήλωσε. 

Κατερίνα Λάσπα: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα»

Η Κατερίνα Λάσπα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου /Φωτογραφία ΑΝΤ1

Τον Δεκέμβριο του 2023 έγινε γνωστό ότι η Κατερίνα Λάσπα κι ο Νεκτάριος Νικολόπουλος παίρνουν διαζύγιο κοινή συναινέσει. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, ηλικίας 18 και 15 ετών.

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