«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»

Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή για το ειδύλλιο της ηθοποιού από τον Άγιο Έρωτα, Ηρώς Πεκτέση, με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο/ Happy Day

Την αποκάλυψη της σχέσης της ηθοποιού από τον Άγιο Έρωτα, Ηρώς Πεκτέση με τον επιχειρηματία και πρώην σύζυγο της Κατερίνας Λάσπα, Νεκτάριο Νικολόπουλο έκανε σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day. Mάλιστα, όπως είπε η παρουσιάστρια «σύντομα θα φάμε και κουφέτα».

«Σας μίλησα γι’ αυτό το ζευγάρι. Λοιπόν, να πω ότι αυτός είναι ένας επιχειρηματίας, πολύ γνωστός, δραστηριοποιείται στην Αθήνα και σε κάποια νησιά. Είχε δραστηριοποιηθεί για χρόνια στη Μύκονο, τη Σύρο και τη Σέριφο και γενικώς είναι ένα ακούραστο πνεύμα. Αυτός λοιπόν είναι ο Νεκτάριος Νικολόπουλος. Είναι ο ψηλός ξανθός με θεληματικό πηγούνι. Σίγουρα τον θυμάστε από το γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα, με την οποία απέκτησε και δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, αλλά πλέον έχουν τραβήξει εδώ και πολύ καιρό χωριστούς δρόμους.

Η καρδιά του Νεκτάριου -του αιώνιου εφήβου- θα τον πω εγώ, γιατί τον ξέρω και εγώ πολλά χρόνια, χτυπά για την πανέμορφη ηθοποιό, Ηρώ Πεκτέση, που είναι ένα από τα κορίτσια που έχουν κάνει χαμό στον Άγιο Έρωτα», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια επισήμανε ότι την είδηση την επιβεβαίωσαν και οι δύο. «Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι πάει πολύ γρήγορα και ζεστά, ότι σύντομα θα φάμε κουφέτα. Τώρα, ξέρω ότι ο ένας έχει δει στα μάτια του άλλου τον ιδανικό σύντροφο για τη δημιουργία οικογένειας, οπότε ευχόμαστε σύντομα να ακούσουμε κι άλλα καλά νέα», συμπλήρωσε.

«Το σίγουρο είναι ότι αυτό το ζευγάρι είναι μαζί και είναι πάρα πάρα πάρα πολύ αγαπημένοι. Λένε “ναι” ο ένας στον άλλον και γιατί όχι και στη δημιουργία οικογένειας», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Κατερίνα Λάσπα- Νεκτάριος Νικολόπουλος με την κόρη τους Σάρα στη βάπτιση της δεύτερης κόρης τους, το 2019/ NDP

Τον Δεκέμβριο του 2023, έγινε γνωστό ότι η Κατερίνα Λάσπα και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος πήραν διαζύγιο μετά από 14 χρόνια γάμου. Απέκτησαν μαζί δύο κόρες, τη Σάρα και την Ανδριανή που είναι σήμερα, ηλικίας 15 και 9 ετών.