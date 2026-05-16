Eurovision: Η Εντυπωσιακή Εμφάνιση Της Dara

Eurovision Τελικός: Η Dara ξεσήκωσε τη Βιέννη με το εκρηκτικό «Bangaranga»

Ελληνική υπογραφή πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 00:19 Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «Jalla»
17.05.26 , 00:03 Eurovision 2026: Η εκρηκτική εμφάνιση της Φινλανδίας που αποθεώθηκε
16.05.26 , 23:50 Τελικός Eurovision: Χαμός στο Press Center την ώρα της εμφάνισης του Akyla
16.05.26 , 23:49 Για 3η φορά στον τελικό του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ η ομάδα μπάσκετ του Star
16.05.26 , 23:34 Eurovision Τελικός: Η Dara ξεσήκωσε τη Βιέννη με το εκρηκτικό «Bangaranga»
16.05.26 , 23:28 Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα στο Survivor
16.05.26 , 23:09 Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta απέδειξε γιατί είναι φαβορί
16.05.26 , 22:52 Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
16.05.26 , 22:37 Τελικός Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη και η εμφάνιση του Akyla
16.05.26 , 22:01 Eurovision: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγες ώρες πριν τον τελικό
16.05.26 , 21:33 Eurovision 2026: Τι ώρα εμφανίζονται Ελλάδα και Κύπρος στον μεγάλο τελικό
16.05.26 , 21:32 Ν. Δένδιας: Οι αιχμές για «κυβερνητικό ιδρυματισμό»
16.05.26 , 20:37 Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
16.05.26 , 20:33 Εγκληματική οργάνωση πωλούσε «μαϊμού» φάρμακα σε ασθενείς στην Ευρώπη
16.05.26 , 20:20 BMW Σειρά 7: Πρωταγωνιστεί στο Φεστιβάλ των Καννών
Good Job Nicky: «Ψηφίστε το Jalla» - Σιωπή για τον Akyla!
Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Μπαμπάς Akyla: «Θα εντυπωσιάσει στη Eurovision»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες ΑP
Eurovision: Η Εντυπωσιακή Εμφάνιση Της Dara
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Dara εκπροσώπησε τη Βουλγαρία στον τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι "Bangaranga".
  • Η εμφάνιση της Dara ενθουσίασε το κοινό με έντονους dance ρυθμούς και δυναμικές χορογραφίες.
  • Η μουσική του "Bangaranga" υπογράφεται από τον Δημήτρη Κοντόπουλο, γνωστό δημιουργό της Eurovision.
  • Το κομμάτι συνδυάζει pop, electro και ethnic στοιχεία, ιδανικό για τη Eurovision και τα social media.
  • Η σκηνική παρουσία περιλάμβανε εντυπωσιακά LED visuals και φωτιστικά εφέ, προσφέροντας διεθνή pop αισθητική.

Λίγο μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδας, η Dara ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle εκπροσωπώντας τη Bουλγαρία στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026  με το εκρηκτικό Bangaranga.

Eurovision Τελικός: Η Dara ξεσήκωσε τη Βιέννη με το εκρηκτικό «Bangaranga»

Η βουλγαρική συμμετοχή κατάφερε από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα να ανεβάσει την ένταση μέσα στο στάδιο, με τη νεαρή performer να παρασύρει το κοινό στους έντονους dance ρυθμούς του τραγουδιού και να ξεσηκώνει τους eurofans στη Βιέννη.

Το «Bangaranga» κουβαλά έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς τη μουσική υπογράφει ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς στην ιστορία της Eurovision, με πολυετή παρουσία στον διαγωνισμό και δεκάδες επιτυχημένες συμμετοχές.

Η παραγωγή του κομματιού συνδυάζει σύγχρονους pop και electro ήχους με έντονα ethnic και viral στοιχεία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει φτιαγμένο για τη σκηνή της Eurovision αλλά και για τα social media. Ο έντονος ρυθμός, τα δυναμικά drops και το επαναλαμβανόμενο hook του τραγουδιού έδωσαν στο act μία διεθνή pop αισθητική που ξεπερνά τα στενά ευρωπαϊκά όρια.

 

Η σκηνική παρουσία της Dara βασίστηκε σε γρήγορες χορογραφίες, εντυπωσιακά LED visuals και έντονα φωτιστικά εφέ, με τη Βουλγαρία να επενδύει ξεκάθαρα στην ενέργεια και το performance στοιχείο.

Η τραγουδίστρια, γνωστή ήδη για τις χορευτικές της ικανότητες και τη σκηνική της άνεση, κράτησε αμείωτο τον ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης, αποσπώντας έντονες αντιδράσεις από το κοινό μέσα στο στάδιο.

Eurovision Τελικός: Η Dara ξεσήκωσε τη Βιέννη με το εκρηκτικό «Bangaranga»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
DARA
 |
EUROVISION ΤΕΛΙΚΟΣ
 |
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top