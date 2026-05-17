Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «Jalla»

Η αντίδραση των δημοσιογράφων στο Press Center

17.05.26 , 00:19 Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «Jalla»
Media
Δείτε τι γινόταν στο Press Center όση ώρα τραγουδούσε η Antigoni / Βίντεο star.gr Αντωνία Παπαδοπούλου

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Antigoni Buxton εκπροσώπησε την Κύπρο στον τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Jalla», καταλαμβάνοντας την 21η θέση.
  • Η εμφάνισή της στο Wiener Stadthalle εντυπωσίασε με τη sexy σκηνική παρουσία και την ενέργεια της, συνοδευόμενη από τέσσερις χορεύτριες.
  • Απέσπασε θερμό χειροκρότημα και επευφημίες από το κοινό, εκφράζοντας συγκίνηση και ευχαριστώντας τους θεατές.
  • Οι Eurofans την έχουν αγαπήσει για την ευγένεια και το χαμόγελό της, ενώ οι δημοσιογράφοι στο Press Center αντέδρασαν ενθουσιωδώς.
  • Τα στοιχήματα την κατατάσσουν περίπου στη 17η θέση, με πιθανές ανατροπές στον τελικό πίνακα.

Στην 21η θέση εμφανίστηκε η Antigoni Buxton στον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό με το «Jalla».

Η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου ανέβασε τη θερμοκρασία στο Wiener Stadthalle τόσο με τη sexy σκηνική παρουσία της όσο και με το ανεβαστικό τραγούδι της, το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση ήδη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Η εντυπωσιακή Antigoni έδωσε τον καλύτερό της εαυτό πάνω στη σκηνή, τραγουδώντας και χορεύοντας ασταμάτητα το «Jalla», πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες και προσφέροντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό και καλοστημένο act.

Ξεσήκωσε το κοινό η καλλονή εκπρόσωπος της Κύπρου / AP Images - Martin Meissner

Στο τέλος της εμφάνισής της απέσπασε θερμό χειροκρότημα και έντονες επευφημίες, με την ίδια να εμφανίζεται συγκινημένη και να ευχαριστεί το κοινό για την υποστήριξή του.

Η Antigoni είναι μία από τις φετινές συμμετοχές που οι Eurofans έχουν βάλει στην καρδιά τους, κερδίζοντάς τους με την ευγένεια, τη θετική της ενέργεια και το διαρκές χαμόγελό της.

Η sexy εμφάνιση της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision / AP Images - Martin Meissner

Θερμή ήταν η υποδοχή και στο Press Center, όπου οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι αντέδρασαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην αποψινή της εμφάνιση. Συγκεκριμένα, τραγουδούσαν στίχους από το «Jalla» και χτυπούσαν παλαμάκια, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή τους στην Antigoni.

Όσον αφορά τα προγνωστικά και τα στοιχήματα, αυτά κατατάσσουν την κυπριακή συμμετοχή περίπου στη 17η θέση, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται ανατροπές στον τελικό πίνακα βαθμολογίας.

 

Αποστολή στη Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου

