Αντωνία Παπαδοπούλου

Στην 21η θέση εμφανίστηκε η Antigoni Buxton στον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό με το «Jalla».

Η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου ανέβασε τη θερμοκρασία στο Wiener Stadthalle τόσο με τη sexy σκηνική παρουσία της όσο και με το ανεβαστικό τραγούδι της, το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση ήδη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Η εντυπωσιακή Antigoni έδωσε τον καλύτερό της εαυτό πάνω στη σκηνή, τραγουδώντας και χορεύοντας ασταμάτητα το «Jalla», πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες και προσφέροντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό και καλοστημένο act.

Στο τέλος της εμφάνισής της απέσπασε θερμό χειροκρότημα και έντονες επευφημίες, με την ίδια να εμφανίζεται συγκινημένη και να ευχαριστεί το κοινό για την υποστήριξή του.

Η Antigoni είναι μία από τις φετινές συμμετοχές που οι Eurofans έχουν βάλει στην καρδιά τους, κερδίζοντάς τους με την ευγένεια, τη θετική της ενέργεια και το διαρκές χαμόγελό της.

Θερμή ήταν η υποδοχή και στο Press Center, όπου οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι αντέδρασαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην αποψινή της εμφάνιση. Συγκεκριμένα, τραγουδούσαν στίχους από το «Jalla» και χτυπούσαν παλαμάκια, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή τους στην Antigoni.

Όσον αφορά τα προγνωστικά και τα στοιχήματα, αυτά κατατάσσουν την κυπριακή συμμετοχή περίπου στη 17η θέση, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται ανατροπές στον τελικό πίνακα βαθμολογίας.

Αποστολή στη Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου