Eurovision 2026: Η Φινλανδία «Έβαλε Φωτιά» Στον Τελικό

Eurovision 2026: Η εκρηκτική εμφάνιση της Φινλανδίας που αποθεώθηκε

Είναι από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 00:19 Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «Jalla»
17.05.26 , 00:03 Eurovision 2026: Η εκρηκτική εμφάνιση της Φινλανδίας που αποθεώθηκε
16.05.26 , 23:50 Τελικός Eurovision: Χαμός στο Press Center την ώρα της εμφάνισης του Akyla
16.05.26 , 23:49 Για 3η φορά στον τελικό του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ η ομάδα μπάσκετ του Star
16.05.26 , 23:34 Eurovision Τελικός: Η Dara ξεσήκωσε τη Βιέννη με το εκρηκτικό «Bangaranga»
16.05.26 , 23:28 Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα στο Survivor
16.05.26 , 23:09 Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta απέδειξε γιατί είναι φαβορί
16.05.26 , 22:52 Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
16.05.26 , 22:37 Τελικός Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη και η εμφάνιση του Akyla
16.05.26 , 22:01 Eurovision: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγες ώρες πριν τον τελικό
16.05.26 , 21:33 Eurovision 2026: Τι ώρα εμφανίζονται Ελλάδα και Κύπρος στον μεγάλο τελικό
16.05.26 , 21:32 Ν. Δένδιας: Οι αιχμές για «κυβερνητικό ιδρυματισμό»
16.05.26 , 20:37 Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
16.05.26 , 20:33 Εγκληματική οργάνωση πωλούσε «μαϊμού» φάρμακα σε ασθενείς στην Ευρώπη
16.05.26 , 20:20 BMW Σειρά 7: Πρωταγωνιστεί στο Φεστιβάλ των Καννών
Good Job Nicky: «Ψηφίστε το Jalla» - Σιωπή για τον Akyla!
Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Μπαμπάς Akyla: «Θα εντυπωσιάσει στη Eurovision»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πηγή: AP Photo/Martin Meissner
Eurovision 2026: Η Φινλανδία «Έβαλε Φωτιά» Στον Τελικό
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φινλανδία συμμετείχε στον τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι 'Liekinheitin' από τους Pete Parkkonen και Linda Lampenius.
  • Η εμφάνιση χαρακτηρίστηκε από ένταση, δυναμισμό και κινηματογραφική αισθητική, κερδίζοντας το κοινό.
  • Ο Pete Parkkonen παρουσίασε rock διάθεση, ενώ η Linda Lampenius πρόσθεσε θεατρικότητα με το ηλεκτρικό βιολί της.
  • Η κορύφωση της εμφάνισης ήταν το εντυπωσιακό solo της Lampenius, που αποθεώθηκε από το κοινό.
  • Η Φινλανδία παρέμεινε φαβορί στα στοιχήματα μέχρι τον τελικό.

Οι Pete Parkkonen και Linda Lampenius εμφανίστηκαν στην 17η θέση του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 και κατάφεραν να ξεσηκώσουν το κοινό μέσα στο Wiener Stadthalle με ένα act γεμάτο ένταση, δυναμισμό και κινηματογραφική αισθητική.

Pete Parkkonen και Linda Lampenius παρέδωσαν ένα από τα πιο δυνατά acts της βραδιάς

Η Φινλανδία παρουσίασε το Liekinheitin, μία από τις συμμετοχές που από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκαν φαβορί για τη νίκη στη φετινή Eurovision, παραμένοντας σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των στοιχημάτων μέχρι και τη βραδιά του τελικού.

Ο Pete Parkkonen ερμήνευσε το τραγούδι με έντονη σκηνική ενέργεια και rock διάθεση, ενώ η παρουσία της Linda Lampenius έδωσε στο performance μία πιο θεατρική και επιβλητική αίσθηση.

Η διάσημη βιολονίστρια συνόδευσε live το κομμάτι με το ηλεκτρικό βιολί της, δημιουργώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς.

Η Φινλανδία εντυπωσίασε στον τελικό της Eurovision

Η κορύφωση της εμφάνισης ήρθε κατά τη διάρκεια του instrumental μέρους, όταν η κάμερα εστίασε στη Linda Lampenius και στο εντυπωσιακό solo της, με το κοινό να αποθεώνει τη σκηνική παρουσία των δύο καλλιτεχνών.

 

Με δυνατά visuals, φλόγες, γρήγορα σκηνοθετικά πλάνα και μία performance υψηλής έντασης, η Φινλανδία επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές υποψηφιότητες του φετινού τελικού της Eurovision 2026.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top