Eurovision 2026: Η Φινλανδία «Έβαλε Φωτιά» Στον Τελικό

Οι Pete Parkkonen και Linda Lampenius εμφανίστηκαν στην 17η θέση του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 και κατάφεραν να ξεσηκώσουν το κοινό μέσα στο Wiener Stadthalle με ένα act γεμάτο ένταση, δυναμισμό και κινηματογραφική αισθητική.

Η Φινλανδία παρουσίασε το Liekinheitin, μία από τις συμμετοχές που από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκαν φαβορί για τη νίκη στη φετινή Eurovision, παραμένοντας σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των στοιχημάτων μέχρι και τη βραδιά του τελικού.

Ο Pete Parkkonen ερμήνευσε το τραγούδι με έντονη σκηνική ενέργεια και rock διάθεση, ενώ η παρουσία της Linda Lampenius έδωσε στο performance μία πιο θεατρική και επιβλητική αίσθηση.

Η διάσημη βιολονίστρια συνόδευσε live το κομμάτι με το ηλεκτρικό βιολί της, δημιουργώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς.

Η κορύφωση της εμφάνισης ήρθε κατά τη διάρκεια του instrumental μέρους, όταν η κάμερα εστίασε στη Linda Lampenius και στο εντυπωσιακό solo της, με το κοινό να αποθεώνει τη σκηνική παρουσία των δύο καλλιτεχνών.

Με δυνατά visuals, φλόγες, γρήγορα σκηνοθετικά πλάνα και μία performance υψηλής έντασης, η Φινλανδία επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές υποψηφιότητες του φετινού τελικού της Eurovision 2026.