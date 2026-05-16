Για 3η φορά στον τελικό του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ η ομάδα μπάσκετ του Star

Final 4 Πρωταθλήματος Μπάσκετ Τύπου Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ | Ημιτελικοί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 00:19 Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «Jalla»
17.05.26 , 00:03 Eurovision 2026: Η εκρηκτική εμφάνιση της Φινλανδίας που αποθεώθηκε
16.05.26 , 23:50 Τελικός Eurovision: Χαμός στο Press Center την ώρα της εμφάνισης του Akyla
16.05.26 , 23:49 Για 3η φορά στον τελικό του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ η ομάδα μπάσκετ του Star
16.05.26 , 23:34 Eurovision Τελικός: Η Dara ξεσήκωσε τη Βιέννη με το εκρηκτικό «Bangaranga»
16.05.26 , 23:28 Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα στο Survivor
16.05.26 , 23:09 Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta απέδειξε γιατί είναι φαβορί
16.05.26 , 22:52 Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
16.05.26 , 22:37 Τελικός Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη και η εμφάνιση του Akyla
16.05.26 , 22:01 Eurovision: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγες ώρες πριν τον τελικό
16.05.26 , 21:33 Eurovision 2026: Τι ώρα εμφανίζονται Ελλάδα και Κύπρος στον μεγάλο τελικό
16.05.26 , 21:32 Ν. Δένδιας: Οι αιχμές για «κυβερνητικό ιδρυματισμό»
16.05.26 , 20:37 Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
16.05.26 , 20:33 Εγκληματική οργάνωση πωλούσε «μαϊμού» φάρμακα σε ασθενείς στην Ευρώπη
16.05.26 , 20:20 BMW Σειρά 7: Πρωταγωνιστεί στο Φεστιβάλ των Καννών
Good Job Nicky: «Ψηφίστε το Jalla» - Σιωπή για τον Akyla!
Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Μπαμπάς Akyla: «Θα εντυπωσιάσει στη Eurovision»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Για 3η φορά στον τελικό του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ η ομάδα μπάσκετ του Star
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τρίτη φορά στον τελικό του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ η ομάδα μπάσκετ του STAR, στοχεύει την δεύτερη κούπα!

🏀 Final 4 Πρωταθλήματος Μπάσκετ Τύπου Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ | Ημιτελικοί

Σ.Ε.Η. - STAR 64-69

Το STAR πήρε σπουδαία πρόκριση στον τελικό, σε ημιτελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και παρέμεινε ανοιχτός μέχρι το τέλος. Το STAR έκλεισε μπροστά το πρώτο δεκάλεπτο (17-19), το Σ.Ε.Η. αντέδρασε και πήγε στο ημίχρονο με μικρό προβάδισμα (34-31), όμως η ομάδα του STAR βρήκε ξανά λύσεις στην 3η περίοδο και πέρασε μπροστά με 50-54. Στο τελευταίο δεκάλεπτο διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στο τελικό 64-69.

Για το STAR, ο Ιωάννης Πρωτοπαπάς ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 37 πόντους, ο Ιωάννης Δαββέτας πρόσθεσε 10, ο Φραντζέσκος Φραντζεσκάκης είχε 8 και ο Αντώνης Σρόιτερ 7. Ο Δημήτρης Σταθουλόπουλος σημείωσε 5 και ο Κρίτων Βέλλης 2. Το STAR βρήκε τα μεγάλα καλάθια όταν τα χρειάστηκε και άντεξε στην πίεση του Σ.Ε.Η. στο φινάλε.

Για το Σ.Ε.Η., ο Γιώργος Κοψίδας σημείωσε 31 πόντους, ο Τάσος Τσούκαλης είχε 17, ο Μελαχροινός Βελέτζας 8 και από 3 πόντους πέτυχαν οι Παναγιώτης Γαρβέλας και Στάθης Γκάτσης. Ο Παναγιώτης Κατσόλης πρόσθεσε 2. Το Σ.Ε.Η. πήρε 43 ριμπάουντ, αλλά η χαμηλή ευστοχία από την περιφέρεια (4/33 τρίποντα) δεν του επέτρεψε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.
Δεκάλεπτα: 17-19, 17-12, 16-23, 14-15

ΣΚΑΪ - DPG 70-39
Ο ΣΚΑΪ πήρε με πειστικό τρόπο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του. Η πρώτη περίοδος έκλεισε ισόπαλη (15-15), όμως στη 2η ο ΣΚΑΪ ανέβασε αισθητά την απόδοσή του και πήγε στο ημίχρονο μπροστά με 33-22. Στο δεύτερο μέρος κράτησε την ίδια ένταση, ανέβασε τη διαφορά στο 55-37 στο τέλος της 3ης περιόδου και έφτασε στο τελικό 70-39.

Για τον ΣΚΑΪ, ο Λεωνίδας Αθανασιάδης ήταν πρώτος σκόρερ με 29 πόντους, ο Γιάννης Αθανασιάδης πρόσθεσε 18 και ο Χαράλαμπος Παπαδάτος είχε 11. Ο Ευάγγελος Πασχόπουλος σημείωσε 5 πόντους, ενώ από 2 πέτυχαν οι Δημήτριος Σπυρίδων και Χρήστος-Νικόλαος Καρανίκας. Ο ΣΚΑΪ είχε 47 ριμπάουντ, πολύ καλή αμυντική παρουσία και κράτησε την DPG πολύ χαμηλά στην εκτέλεση.

Για την DPG, ο Θάνος Μπίχτας σημείωσε 13 πόντους, ο Ιωάννης Ροζής είχε 10 και από 6 πόντους πέτυχαν οι Χρήστος Κάβουρας και Κωνσταντίνος Σκούλας. Ο Ευστάθιος Κατσαλίγκος είχε 2 και ο Νικόλαος Παγιωτέλης επίσης 2. Η DPG έμεινε πολύ χαμηλά στα ποσοστά, με μόλις 15/67 σουτ και 2/21 τρίποντα, και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου της.
Δεκάλεπτα: 15-15, 18-7, 22-15, 15-2.

🏀 Τελικός Πρωταθλήματος
ΣΚΑΪ - STAR

🏀 Τελικός Κυπέλλου Τύπου
SDNA - ALTER EGO

📅 Αναλυτικό πρόγραμμα Final 4
Κυριακή 17 Μαΐου

11:00 | Τελικός Κυπέλλου Τύπου
12:30 | Διαγωνισμός Τριπόντων
14:00 | Μεγάλος Τελικός

📍 AEK - Sunel Arena

Το πρωτάθλημα, αρχής γενομένης από το Final 4, διεξάγεται υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Stoiximan GBL, ενώ το Final 4 διεξάγεται και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

🏀 A4B
💼 VKC S.A.
🥤 COCA-COLA 3Ε
✈️ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
📱 Mediatel

📰 Χορηγός επικοινωνίας
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top