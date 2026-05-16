Για τρίτη φορά στον τελικό του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ η ομάδα μπάσκετ του STAR, στοχεύει την δεύτερη κούπα!

🏀 Final 4 Πρωταθλήματος Μπάσκετ Τύπου Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ | Ημιτελικοί

Σ.Ε.Η. - STAR 64-69

Το STAR πήρε σπουδαία πρόκριση στον τελικό, σε ημιτελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και παρέμεινε ανοιχτός μέχρι το τέλος. Το STAR έκλεισε μπροστά το πρώτο δεκάλεπτο (17-19), το Σ.Ε.Η. αντέδρασε και πήγε στο ημίχρονο με μικρό προβάδισμα (34-31), όμως η ομάδα του STAR βρήκε ξανά λύσεις στην 3η περίοδο και πέρασε μπροστά με 50-54. Στο τελευταίο δεκάλεπτο διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στο τελικό 64-69.

Για το STAR, ο Ιωάννης Πρωτοπαπάς ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 37 πόντους, ο Ιωάννης Δαββέτας πρόσθεσε 10, ο Φραντζέσκος Φραντζεσκάκης είχε 8 και ο Αντώνης Σρόιτερ 7. Ο Δημήτρης Σταθουλόπουλος σημείωσε 5 και ο Κρίτων Βέλλης 2. Το STAR βρήκε τα μεγάλα καλάθια όταν τα χρειάστηκε και άντεξε στην πίεση του Σ.Ε.Η. στο φινάλε.

Για το Σ.Ε.Η., ο Γιώργος Κοψίδας σημείωσε 31 πόντους, ο Τάσος Τσούκαλης είχε 17, ο Μελαχροινός Βελέτζας 8 και από 3 πόντους πέτυχαν οι Παναγιώτης Γαρβέλας και Στάθης Γκάτσης. Ο Παναγιώτης Κατσόλης πρόσθεσε 2. Το Σ.Ε.Η. πήρε 43 ριμπάουντ, αλλά η χαμηλή ευστοχία από την περιφέρεια (4/33 τρίποντα) δεν του επέτρεψε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.

Δεκάλεπτα: 17-19, 17-12, 16-23, 14-15

ΣΚΑΪ - DPG 70-39

Ο ΣΚΑΪ πήρε με πειστικό τρόπο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του. Η πρώτη περίοδος έκλεισε ισόπαλη (15-15), όμως στη 2η ο ΣΚΑΪ ανέβασε αισθητά την απόδοσή του και πήγε στο ημίχρονο μπροστά με 33-22. Στο δεύτερο μέρος κράτησε την ίδια ένταση, ανέβασε τη διαφορά στο 55-37 στο τέλος της 3ης περιόδου και έφτασε στο τελικό 70-39.

Για τον ΣΚΑΪ, ο Λεωνίδας Αθανασιάδης ήταν πρώτος σκόρερ με 29 πόντους, ο Γιάννης Αθανασιάδης πρόσθεσε 18 και ο Χαράλαμπος Παπαδάτος είχε 11. Ο Ευάγγελος Πασχόπουλος σημείωσε 5 πόντους, ενώ από 2 πέτυχαν οι Δημήτριος Σπυρίδων και Χρήστος-Νικόλαος Καρανίκας. Ο ΣΚΑΪ είχε 47 ριμπάουντ, πολύ καλή αμυντική παρουσία και κράτησε την DPG πολύ χαμηλά στην εκτέλεση.

Για την DPG, ο Θάνος Μπίχτας σημείωσε 13 πόντους, ο Ιωάννης Ροζής είχε 10 και από 6 πόντους πέτυχαν οι Χρήστος Κάβουρας και Κωνσταντίνος Σκούλας. Ο Ευστάθιος Κατσαλίγκος είχε 2 και ο Νικόλαος Παγιωτέλης επίσης 2. Η DPG έμεινε πολύ χαμηλά στα ποσοστά, με μόλις 15/67 σουτ και 2/21 τρίποντα, και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου της.

Δεκάλεπτα: 15-15, 18-7, 22-15, 15-2.

🏀 Τελικός Πρωταθλήματος

ΣΚΑΪ - STAR

🏀 Τελικός Κυπέλλου Τύπου

SDNA - ALTER EGO

📅 Αναλυτικό πρόγραμμα Final 4

Κυριακή 17 Μαΐου

11:00 | Τελικός Κυπέλλου Τύπου

12:30 | Διαγωνισμός Τριπόντων

14:00 | Μεγάλος Τελικός

📍 AEK - Sunel Arena

Το πρωτάθλημα, αρχής γενομένης από το Final 4, διεξάγεται υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Stoiximan GBL, ενώ το Final 4 διεξάγεται και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας.

