Ο Akylas εντυπωσίασε και στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, με τους Έλληνες Eurofans να ζητούν επιτακτικά να… «Ferei» την κούπα στην Ελλάδα.

Ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου ένα άρτιο αποτέλεσμα, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο γιατί συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ενθουσιώδης, τόσο μπροστά από τη σκηνή όσο και στα παρασκήνια του Wiener Stadthalle. Οι θεατές στο στάδιο έγιναν μία φωνή για τον Akyla, τραγουδώντας το «Ferto» και αποθεώνοντάς τον σε κάθε στιγμή της εμφάνισής του.

Φρενίτιδα επικράτησε και στο Press Center, όπου οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι χόρευαν ασταμάτητα και φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Akyla, όπως φαίνεται και στο αποκλειστικό βίντεο του star.gr.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης εμφανίστηκε 6ος στη σκηνή του Wiener Stadthalle, με το X να παίρνει από νωρίς «φωτιά». Οι χρήστες των social media περίμεναν με ανυπομονησία την εμφάνισή του και εκείνος τους αποζημίωσε και με το παραπάνω!

Ο Akylas εντυπωσίασε στον τελικό της Eurovision 2026 / AP Images - Martin Meissner

Κρίνοντας από τις εντυπώσεις που προκάλεσε η εμφάνισή του, αλλά και από τα στοιχήματα που τον κατατάσσουν σταθερά μέσα στην πρώτη τριάδα, δεν είναι καθόλου παράλογο που πολλοί πιστεύουν πως ο Akylas μπορεί να χαρίσει στην Ελλάδα μία ακόμη νίκη στη Eurovision.

Αποστολή στη Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου