Eurovision 2026: Εντυπωσίασε Ο Akylas Στον Μεγάλο Τελικό

Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla

Μάγεψε ξανά όλη την Ευρώπη με το Ferto και πάει για την κορυφή

16.05.26 , 23:50 Τελικός Eurovision: Χαμός στο Press Center την ώρα της εμφάνισης του Akyla
16.05.26 , 22:52
Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas παρουσίασε το τραγούδι «Ferto» στον τελικό της Eurovision 2026, κερδίζοντας το κοινό με την εντυπωσιακή του εμφάνιση.
  • Η σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού και η αναφορά στη Έλενα Παπαρίζου ενίσχυσαν την ατμόσφαιρα της παράστασης.
  • Παρά τα προβλήματα υγείας, η φωνή του Akylas παρέμεινε σταθερή και δυναμική κατά τη διάρκεια της εμφάνισης.
  • Η παρουσία της Παρθένας Χοροζίδου και άλλων στοιχείων προσέφεραν θεατρική διάσταση στην παράσταση.
  • Ο Akylas έχει κερδίσει την προτίμηση των Eurofans, με το ρεφρέν του «Ferto» να γίνεται viral.

Ο Akylas ανέβηκε 6ος στη σκηνή του Wiener Stadthalle και παρουσίασε για τελευταία φορά το «Ferto», αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού. 

Με τους δυναμικούς στίχους και τον ξεσηκωτικό ρυθμό του τραγουδιού, ο νεαρός καλλιτέχνης κατάφερε να παρασύρει το κοινό, με τους θεατές να τον αποθεώνουν από την αρχή μέχρι το τέλος της εμφάνισής του.

Eurovision 2026 - Τελικός: Ο Akylas τραγούδησε το Ferto εν μέσω αποθέωσης / AP Images - Martin Meissner

Eurovision 2026 - Τελικός: Ο Akylas τραγούδησε το Ferto εν μέσω αποθέωσης / AP Images - Martin Meissner

Eurovision 2026 - Τελικός: Ο Akylas τραγούδησε το Ferto εν μέσω αποθέωσης / AP Images - Martin Meissner

Όπως και στον Α’ Ημιτελικό, έτσι και στον αποψινό μεγάλο τελικό, ο Akylas ακολούθησε πιστά τη σκηνοθετική γραμμή του Φωκά Ευαγγελινού, προσφέροντας ένα άρτια δομημένο και εντυπωσιακό act.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η σκηνική αναφορά στη θρυλική εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου, με το δημιουργικό εύρημα της λύρας να ξυπνά μνήμες από τις ένδοξες στιγμές της Ελλάδας στη Eurovision και να συγκινεί τους Έλληνες. 

Ο Akylas έκανε όσους τον παρακολουθούσαν, τόσο μέσα από το στάδιο όσο και από τους τηλεοπτικούς δέκτες, να ξεχάσουν το πρόσφατο πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη μέση του, αποδεικνύοντας πως ήταν απόλυτα έτοιμος για τον μεγάλο τελικό. Παρά τις απαιτητικές κινήσεις και τη συνεχή ένταση της εμφάνισής του, η φωνή του παρέμεινε σταθερή και καθαρή, χαρίζοντας μία ιδιαίτερα δυναμική ερμηνεία.

Το act του φετινού εκπροσώπου της Ελλάδας απογείωσαν με την παρουσία τους η Παρθένα Χοροζίδου, στον ρόλο της γιαγιάς, καθώς και το ζωντανό αρχαιοελληνικό άγαλμα και ο «Θεός του Χρήματος», που συνέβαλαν στη δημιουργία μιας θεατρικής και άκρως ιδιαίτερης ατμόσφαιρας πάνω στη σκηνή.

 

Απόσπασμα από την εμφάνιση του Akyla στον τελικό

Με την αμεσότητα και το επικοινωνιακό του χάρισμα, ο Akylas κατάφερε από την πρώτη στιγμή να ξεχωρίσει στη φετινή Eurovision, κάτι που αποτυπώνεται και στις προβολές των βίντεο στα οποία πρωταγωνιστεί στα social media.

Ο νεαρός τραγουδιστής έχει ήδη κατακτήσει την καρδιά των Eurofans, οι οποίοι τραγουδούν ασταμάτητα το ρεφρέν του «Ferto», αντιγράφοντας ακόμη και το εκκεντρικό στιλ του. Ενδεικτική είναι η εικόνα στους δρόμους της Βιέννης, όπου δεκάδες θαυμαστές κυκλοφορούν φορώντας τα χαρακτηριστικά σκουφάκια με τα αυτάκια, που έχουν γίνει πλέον viral.

 

 

