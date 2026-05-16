Η Eurovision αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους μουσικούς θεσμούς παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια τηλεθεατές. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τη European Broadcasting Union και φιλοξενεί συμμετοχές από χώρες της Ευρώπης, αλλά και από κράτη εκτός αυτής που ανήκουν στην EBU.

Παρότι η διοργάνωση συνεχίζει να επεκτείνεται και να εξελίσσεται, ορισμένες χώρες έχουν επιλέξει να αποχωρήσουν είτε προσωρινά είτε για αόριστο χρονικό διάστημα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Τουρκία η οποία απουσιάζει από τον διαγωνισμό εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η τελευταία συμμετοχή της Τουρκίας στη Eurovision πραγματοποιήθηκε το 2012, ενώ το 2013 η χώρα ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή της, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για το σύστημα διεξαγωγής και ψηφοφορίας του θεσμού.

Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτέλεσε το καθεστώς των λεγόμενων «Big Five», δηλαδή της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό λόγω της σημαντικής οικονομικής τους συνεισφοράς στην EBU.

Η τουρκική κρατική τηλεόραση TRT είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος κανονισμός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης εις βάρος των υπόλοιπων χωρών, υποστηρίζοντας ότι δεν διασφαλίζεται η απόλυτη ισορροπία και διαφάνεια στον διαγωνισμό.

Παρά την αποχώρησή της, η Τουρκία έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ιστορία της Eurovision. Η σημαντικότερη στιγμή της χώρας στον θεσμό ήρθε το 2003, όταν η Sertab Erener κατέκτησε την πρώτη θέση με το τραγούδι Everyway That I Can, χαρίζοντας στην Τουρκία τη μοναδική της νίκη μέχρι σήμερα.