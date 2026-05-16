BMW Σειρά 7: Πρωταγωνιστεί στο Φεστιβάλ των Καννών

Η BMW στηρίζει για άλλη μια φορά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ως επίσημος συνεργάτης κινητικότητας, προσφέροντας αποκλειστικές υπηρεσίες μεταφοράς σε κινηματογραφικούς δημιουργούς, προσκεκλημένους και συντελεστές του φεστιβάλ. Πρόκειται για την πέμπτη συμμετοχή της εταιρείας στο φημισμένο φεστιβάλ, φέτος, με περισσότερα από 150 ηλεκτροκίνητα οχήματα. Παράλληλα, η ανανεωμένη BMW Σειρά 7 πραγματοποιεί το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στις Κάννες.

Η γκάμα εκτείνεται από αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης με τεχνολογία ήπιας υβριδικής λειτουργίας 48V, μέσω plug-in hybrid εκδόσεων, έως αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις με αυτονομία άνω των 720 χιλιομέτρων σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς με κυλινδρικές κυψέλες μπαταρίας αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της νέας BMW Σειράς 7 πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στην «La Croisette», την πιο πολυσύχναστη λεωφόρο των Καννών. Η παγκόσμια διάθεση της νέας BMW Σειράς 7 στην αγορά θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026.

Μεταξύ των highlights στην Κυανή Ακτή ξεχωρίζουν μοντέλα της Σειράς 7 που έχουν γράψει ιστορία στον κινηματογράφο, καθώς και ένα panel discussion στην Plage des Palmes. Η BMW ανακοίνωσε επίσης την επέκταση του προγράμματος «BMW Art Makers» στην κινηματογραφική βιομηχανία. Από το 2027, το πρόγραμμα θα στηρίζει την καλλιτεχνική αριστεία και τα ανερχόμενα ταλέντα στον τομέα αυτό.