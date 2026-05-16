Δημήτρης Κοντόπουλος: «Ο στόχος μας ήταν η δεκάδα για τη Βουλγαρία»

Όσα είπε στο star.gr o μουσικοσυνθέτης

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος στο star.gr

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στη Eurovision 2026 με το τραγούδι "Bangaranga" και την ερμηνεύτρια Dara.
  • Η Dara έχει εντυπωσιάσει με τη σκηνική της παρουσία, συμβάλλοντας στην άνοδο των προγνωστικών για τη Βουλγαρία.
  • Ο αρχικός στόχος της ομάδας ήταν η πρόκριση στον τελικό και η είσοδος στην πρώτη δεκάδα.
  • Ο Κοντόπουλος επαίνεσε την ελληνική συμμετοχή με τον Akyla, θεωρώντας την πολύ καλή και με πιθανότητες επιτυχίας.
  • Προβλέπει ότι η Ελλάδα θα είναι σίγουρα μέσα στην πεντάδα στον τελικό.

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη,  ο Δημήτρης Κοντόπουλος μίλησε στο star.gr για τη φετινή συμμετοχή της Βουλγαρίας, το Bangaranga και την Dara, η οποία έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει κοινό και eurofans στον φετινό διαγωνισμό.

Ο Έλληνας δημιουργός, που υπογράφει το τραγούδι της Βουλγαρίας και βρίσκεται πίσω από το συνολικό project της συμμετοχής, εμφανίστηκε αισιόδοξος λίγο πριν από τη βραδιά του τελικού.

«Η Dara είναι πάρα πολύ καλή. Τη βλέπω πάνω στη σκηνή πολύ άνετη, το νιώθει, είναι πολύ καλή με τις κάμερες, τραγουδάει πολύ καλά και χορεύει πολύ καλά, οπότε όλο έχει δέσει αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο σημαντική ήταν η σκηνική παρουσία της Dara για να «ανέβει» η συμμετοχή της Βουλγαρίας στα προγνωστικά και στις προτιμήσεις του κοινού.

Όπως εξήγησε, το τραγούδι είχε αρχικά περάσει πιο διακριτικά πριν ξεκινήσουν οι πρόβες στη Βιέννη, ωστόσο η εικόνα στη σκηνή άλλαξε εντελώς τα δεδομένα. «Εδώ έδεσε όλο το πράγμα μαζί. Την είδαν τι μπορεί να κάνει. Είναι πολύ σημαντικό να δεις έναν καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή και πώς συμπεριφέρεται. Νομίζω ότι η Dara το έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή. Αυτό νιώθω κι εγώ από τον κόσμο που έρχεται και μου μιλάει. Όλοι έχουν ενθουσιαστεί μαζί της», είπε.

Ο γνωστός συνθέτης αποκάλυψε πως όταν η Βουλγαρία επέστρεψε στη Eurovision και ζήτησε από την ομάδα του να αναλάβει το project, ο βασικός στόχος ήταν αρχικά η πρόκριση στον τελικό και στη συνέχεια μία θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα.

«Ο σκοπός μας σαν ομάδα, όταν ήρθε η Βουλγαρία και μας ζήτησε να αναλάβουμε όλο αυτό το project, ήταν πρώτα απ’ όλα να την περάσουμε στον τελικό και μετά να έχουμε ως στόχο τη δεκάδα. Μην ξεχνάτε ότι η Βουλγαρία είχε πολλά χρόνια να συμμετέχει στον διαγωνισμό, οπότε υπήρχε μία ευθύνη να το πετύχουμε αυτό», σημείωσε.

Κλείνοντας, σχολίασε και τη φετινή ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το Ferto, που βρίσκεται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της φετινής Eurovision.

«Με το που βγήκε το κομμάτι έκανε χαμό παντού. Είναι πάρα πολύ καλός ο Akylas. Όσες φορές τον έχω δει εδώ, είναι ένα χαρισματικό παιδί. Το κομμάτι είναι ένα fun act και αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Ο Φωκάς το έχει προσεγγίσει πολύ ωραία, οπότε πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά», ανέφερε.

Όσο για το ενδεχόμενο νίκης της Ελλάδας στον φετινό τελικό, απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι βλέπει την ελληνική συμμετοχή πολύ ψηλά στην κατάταξη.

«Αυτά δεν μπορώ να τα πω. Εγώ πάντως είχα πει εδώ και καιρό ότι πιστεύω πως η Ελλάδα θα είναι σίγουρα μέσα στην πεντάδα», δήλωσε λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

