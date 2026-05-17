Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το εκρηκτικό «Bangaranga»

Στη 10η θέση η Ελλάδα και ο Akylas

H ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τελικού της Eurovision 2026/ΕΡΤ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βουλγαρία κέρδισε την Eurovision 2026 με 516 βαθμούς και το τραγούδι "Bangaranga" από τη Dara.
  • Είναι η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και στις κριτικές επιτροπές και στο televoting.
  • Η συμμετοχή ξεχώρισε για την ένταση, τους dance ρυθμούς και τα εντυπωσιακά visuals στη Βιέννη.
  • Η μουσική του "Bangaranga" υπογράφεται από τον Έλληνα Δημήτρη Κοντόπουλο, συνδυάζοντας electro-pop και ethnic στοιχεία.
  • Η επόμενη Eurovision αναμένεται να φιλοξενηθεί στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, κατακτώντας την κορυφή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού με 516 βαθμούς και το εκρηκτικό Bangaranga και τη δυναμική παρουσία της Dara.

Eurovision Τελικός: Η Dara ξεσήκωσε τη Βιέννη με το εκρηκτικό «Bangaranga»

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βουλγαρία κέρδισε πρώτη φορά τον Ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, αλλά και πως ήταν πρώτη στις κριτικές επιτροπές και στο televoting.

Eurovision: Τι σημαίνει το Bangaranga που τραγουδά η Dara από τη Βουλγαρία

Η βουλγαρική συμμετοχή ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή του μεγάλου τελικού στη Βιέννη, προσφέροντας ένα act γεμάτο ένταση, dance ρυθμό, εντυπωσιακά visuals και σκηνική ενέργεια που αποθεώθηκε από το κοινό μέσα στο Wiener Stadthalle.

Η DARA ανέβηκε στη σκηνή και παρέσυρε το στάδιο στους ρυθμούς του «Bangaranga».

Η Eurovision στη Βουλγαρία

Μετά τη μεγάλη νίκη, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην επόμενη διοργάνωση της Eurovision η οποία αναμένεται να φιλοξενηθεί στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Η φετινή Eurovision θεωρείται ήδη μία από τις πιο ανταγωνιστικές διοργανώσεις των τελευταίων ετών, όμως η Βουλγαρία κατάφερε τελικά να ξεχωρίσει και να επιστρέψει θριαμβευτικά στην κορυφή του διαγωνισμού.

Δημήτρης Κοντόπουλος: «Ο στόχος μας ήταν η δεκάδα για τη Βουλγαρία»

Οι 200 βαθμοί από τις επιτροπές και η στήριξη του κοινού

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η Βουλγαρία συγκέντρωνε σταθερά υψηλές βαθμολογίες από τις κριτικές επιτροπές, καταφέρνοντας να αποσπάσει συνολικά 200 βαθμούς.

Παράλληλα, το televoting επιβεβαίωσε τη μεγάλη απήχηση που είχε αποκτήσει η συμμετοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη, με το κοινό να χαρίζει στη Βουλγαρία τους απαραίτητους βαθμούς για τη νίκη στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε ξέσπασμα χαράς στην αποστολή της χώρας, με τη Dara να ανεβαίνει συγκινημένη στη σκηνή για να παραλάβει το τρόπαιο.

 

Ελληνική υπογραφή πίσω από το «Bangaranga»

Το τραγούδι που χάρισε τη νίκη στη Bulgaria φέρει έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς τη μουσική υπογράφει ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς στην ιστορία της Eurovision.

Η παραγωγή του κομματιού συνδύασε electro-pop ήχους, ethnic στοιχεία και viral αισθητική, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που λειτούργησε ιδανικά τόσο τηλεοπτικά όσο και στα social media.

Η σκηνική παρουσία της DARA βασίστηκε σε γρήγορες χορογραφίες, LED visuals, δυναμικά φωτιστικά εφέ και ασταμάτητη ενέργεια, στοιχεία που βοήθησαν τη συμμετοχή να ξεχωρίσει ήδη από τις πρόβες στη Βιέννη.

 

