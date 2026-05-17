Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 03:15 Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
17.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Μαΐου
17.05.26 , 02:41 Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision
17.05.26 , 02:21 Eurovision: Τι σημαίνει το Bangaranga που τραγουδά η Dara από τη Βουλγαρία
17.05.26 , 02:08 Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το εκρηκτικό «Bangaranga»
17.05.26 , 02:06 Τελικός Eurovision 2026: Ο ξέφρενος χορός του Akyla στο Green Room
17.05.26 , 00:19 Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «Jalla»
17.05.26 , 00:03 Eurovision 2026: Η εκρηκτική εμφάνιση της Φινλανδίας που αποθεώθηκε
16.05.26 , 23:50 Τελικός Eurovision: Χαμός στο Press Center την ώρα της εμφάνισης του Akyla
16.05.26 , 23:49 Για 3η φορά στον τελικό του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ η ομάδα μπάσκετ του Star
16.05.26 , 23:34 Eurovision Τελικός: Η Dara ξεσήκωσε τη Βιέννη με το εκρηκτικό «Bangaranga»
16.05.26 , 23:28 Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα στο Survivor
16.05.26 , 23:09 Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta απέδειξε γιατί είναι φαβορί
16.05.26 , 22:52 Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
16.05.26 , 22:37 Τελικός Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη και η εμφάνιση του Akyla
Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Good Job Nicky: «Ψηφίστε το Jalla» - Σιωπή για τον Akyla!
Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το εκρηκτικό «Bangaranga»
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision
Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων και Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος.

Οι άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία συγκαταλέγονται ανάμεσα στους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου μας, τους οποίους εορτάζουμε στις 4 Ιανουαρίου. Συνεργάσθηκαν με τον Απόστολο Παύλο, για τους οποίους γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινες είσιν επίσημοι εν τοις αποστόλοις, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ»(Προς Ρωμαίους, ιστ' 7).

Δηλαδή, χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που καταδιώχθηκαν και φυλακίσθηκαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την αποστολή του κηρύγματος, και οι όποιοι μάλιστα προσήλθαν στο Χριστό πρωτύτερα από μένα.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ανδρόνικος*
  • Ανδρονίκη*
  • Ιουνία, Γιουνία
  • Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:13 και θα δύσει στις 20:30. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 17 λεπτά.

Σελήνη 0.6 ημέρας

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης

Η 17η Μαΐου έχει οριστεί από την Παγκόσμια Ένωση κατά της Υπέρτασης (World Hypertension League) ως μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της υπέρτασης, της πολύ διαδεδομένης αυτής «σιωπηλής» νόσου.

Η αρτηριακή υπέρταση, δηλαδή η αυξημένη αρτηριακή πίεση που ασκεί το αίμα στο εσωτερικό τοίχωμα των αρτηριών, είναι μία πάθηση χωρίς συμπτώματα. Για το λόγο αυτό γίνεται πιο επικίνδυνη όταν δεν ελέγχεται, καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα εμφάνισης σοβαρών και πιθανώς θανατηφόρων παθήσεων. Έτσι, είναι σημαντικός ο τακτικός έλεγχος της πίεσης, από πάσχοντες και μη, για να διασφαλιστεί ο έλεγχος, η πρόληψη, αλλά και η ορθή θεραπεία της.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένα δισεκατομμύριο άτομα παγκοσμίως, δηλαδή το 20% του ενήλικου πληθυσμού, πάσχει από υπέρταση και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε 1,5 δισεκατομμύρια έως το 2025. Στην Ελλάδα, μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι περίπου 1 στους 3 ενήλικους Έλληνες πάσχει από υπέρταση, αλλά μόνο οι μισοί από αυτούς λαμβάνουν αγωγή.

Η υπέρταση είναι μία από τις πιο σημαντικές αιτίες πρόωρης νοσηρότητας και θνητότητας. Υπολογίζεται ότι ευθύνεται για το 6% των θανάτων διεθνώς. Αναλυτικότερα, η μη καλά ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιοπάθειας (στηθάγχη, έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια), αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και βλάβης των νεφρών και των ματιών. Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι ευθύνεται για το 62% των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και το 49% των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top