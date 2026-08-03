Το άγνωστο πογκρόμ κατά των Ελλήνων του Καναδά το 1918

Μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία της ελληνικής διασποράς στη Βόρεια Αμερική γράφτηκε πριν από περισσότερα από 100 χρόνια στο Τορόντο του Καναδά. Τον Αύγουστο του 1918, λίγους μήνες πριν από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η πόλη μετατράπηκε σε πεδίο εκτεταμένων ανθελληνικών ταραχών. Για τρεις ημέρες, χιλιάδες άνθρωποι επιτέθηκαν σε ελληνικές επιχειρήσεις, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και τραυματισμούς.

Τα γεγονότα είχαν ως φόντο την έντονη κοινωνική και οικονομική αναστάτωση που επικρατούσε στον Καναδά μετά τον πόλεμο. Πολλοί στρατιώτες επέστρεφαν από το μέτωπο χωρίς σταθερή εργασία, με περιορισμένη οικονομική στήριξη και παράπονα για τις συνθήκες που αντιμετώπιζαν. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες μετανάστες είχαν αρχίσει να αποκτούν ισχυρή παρουσία στην οικονομική ζωή του Τορόντο, κυρίως μέσα από εστιατόρια και άλλες μικρές επιχειρήσεις.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η αφορμή δόθηκε την 1η Αυγούστου 1918, όταν ο Καναδός βετεράνος Κλοντ Κλούντερνεϊ απομακρύνθηκε από το White City Café, ένα εστιατόριο ιδιοκτησίας Ελλήνων. Ο άνδρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε επιτεθεί σε σερβιτόρο ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στη συνέχεια, όμως, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι ο βετεράνος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ελλήνων. Η πληροφορία ήταν ψευδής, αλλά μέσα στο ήδη τεταμένο κλίμα λειτούργησε ως σπίθα. Η οργή εξαπλώθηκε γρήγορα, ιδιαίτερα μεταξύ βετεράνων που βρίσκονταν εκείνες τις ημέρες στο Τορόντο.

Από τις 2 έως τις 4 Αυγούστου, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 5.000 έως 20.000 άτομα. Ελληνικά εστιατόρια και καταστήματα, κυρίως στις περιοχές των οδών Yonge και Queen, λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν. Περισσότερες από 20 επιχειρήσεις φέρεται να δέχθηκαν επίθεση, ενώ οι συνολικές ζημιές αντιστοιχούν σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια με σημερινές τιμές.

Εκατοντάδες τραυματίες και μια κοινότητα σε φυγή

Η αστυνομία αρχικά δεν κατάφερε να ελέγξει την κατάσταση και δέχθηκε έντονη κριτική για την αντίδρασή της. Τελικά, ο δήμαρχος ενεργοποίησε τον Riot Act και χρησιμοποιήθηκαν στρατιωτικές δυνάμεις και στρατιωτική αστυνομία για την αποκατάσταση της τάξης.

Ο απολογισμός ήταν βαρύς. Τουλάχιστον 150 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ τραυματίστηκαν και 16 αστυνομικοί. Συνολικά έγιναν 25 συλλήψεις. Παράλληλα, οι Έλληνες που έχασαν περιουσίες και επιχειρήσεις δεν αποζημιώθηκαν.

Οι ταραχές είχαν και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Πολλές ελληνικές οικογένειες εγκατέλειψαν την περιοχή γύρω από την Yonge Street και μετακινήθηκαν προς τα ανατολικά. Με τα χρόνια, η ελληνική παρουσία στην περιοχή του Danforth ενισχύθηκε, δημιουργώντας τη γνωστή σήμερα Greektown του Τορόντο.

Παρά τη βία, οι εκπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας έσπευσαν να δηλώσουν την πίστη τους στον Καναδά και στους Συμμάχους, υπενθυμίζοντας ότι πολλοί Έλληνες είχαν υπηρετήσει στις καναδικές ένοπλες δυνάμεις. Τα γεγονότα του 1918 έμειναν για δεκαετίες σχετικά άγνωστα, αποτελώντας όμως μια χαρακτηριστική περίπτωση του τρόπου με τον οποίο η οικονομική ανασφάλεια, η παραπληροφόρηση και οι προκαταλήψεις μπορούν να οδηγήσουν σε μαζική στοχοποίηση μιας ολόκληρης κοινότητας.