Σκότωσε τα παιδιά της «για να πάνε στον παράδεισο με τον πατέρα τους»

Μια 27χρονη Ελληνοκαναδή, η Βανέσσα Κόλλιας, ομολόγησε στο δικαστήριο τη δολοφονία των δύο της παιδιών, τεσσάρων και πέντε ετών στο Τορόντο, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του 72χρονου συζύγου της από καρκίνο.

Η γυναίκα σκότωσε τα δύο της αγόρια τον Δεκέμβριο του 2023 και περιέγραψε στο δικαστήριο που γίνεται αυτές τις μέρες, πώς έκοψε το νήμα της ζωής στα σπλάχνα της.

Όπως είπε, έβαλε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη και το πίεσε με δύναμη, τραγουδώντας τους το «You Are My Sunshine», μέχρι που ξεψύχησαν. Στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Τορόντο για να βάλει τέλος και στη δική της ζωή.

Η αστυνομία βρήκε τα πτώματα των δύο παιδιών μπροστά σε μια τηλεόραση που έπαιζε παιδικά. Δίπλα τους ήταν τα ρούχα για την κηδεία τους και μια φωτογραφία του πατέρας τους με έναν σταυρό.

Η 27χρονη επέζησε της πτώσης, αλλά έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω.

Όπως είπε στο δικαστήριο, σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο», με τον σύζυγό της, ο οποίος είχε πεθάνει λίγες μέρες πριν από καρκίνο.

Αν και αρχικά κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού, οι κατηγορίες υποβαθμίστηκαν σε φόνο δευτέρου βαθμού λόγω της θλίψης που κατά το δικαστήριο βίωνε από τον θάνατο του συζύγου της.

Η Κόλλιας φέρεται να είχε πει σε ψυχίατρο που την παρακολουθούσε ότι ήταν απολύτως μόνη και ανίκανη να φανταστεί τη συνέχιση της ζωής της χωρίς τον σύζυγό της. Φέρεται να του είχε πει επίσης ότι ήθελε να ενωθούν όλοι μαζί και πάλι στον Παράδεισο.

«Ένα μέρος μου θα αναρωτιέται πάντα γιατί δεν είπα ποτέ ότι χρειάζομαι βοήθεια», είπε η Κόλλιας στο δικαστήριο με δάκρυα στα μάτια.

«Σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ που μου δείξατε τι είναι η αληθινή αγάπη. Θα είστε για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι. Είμαι τόσο ευγνώμων που έγινα η μαμά σας. Το πιο δύσκολο πράγμα που θα πρέπει να κάνω είναι να μάθω να είμαι εδώ χωρίς εσάς» πρόσθεσε απευθυνόμενη στα νεκρά παιδιά της.

Το δικαστήριο καταδίκασε την 27χρονη σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για τουλάχιστον 18 χρόνια με την ίδια να λέει πως γνώριζε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, αλλά ήλπιζε «ότι οι άλλοι θα καταλάβαιναν ότι η πρόθεσή της ήταν να σώσει τους γιους της και να είναι με τον σύζυγό της, ώστε να μπορούν να είναι όλοι μαζί».

Ο 72χρονος σύζυγος της Κόλλιας πέθανε την 1η Δεκεμβρίου 2023 και εκείνη σκότωσε τα αγόρια στις 10 Δεκεμβρίου υποστηρίζοντας ότι ήταν ήδη εξαντλημένη από το να φροντίζει τον σύζυγό της 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και να τον βλέπει να χειροτερεύει σιγά-σιγά μπροστά στα μάτια της.