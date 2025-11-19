Γιώργος Τσαγκαράκης: Πού έμαθε να ξεχωρίζει τους θησαυρούς από τα ασήμαντα

«Από τα έργα τέχνης στην Αλεξάνδρεια έμαθα πολλά πράγματα»

Ο ειδικός στα έργα τέχνης Γιώργος Τσαγκαράκης μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για την εμπειρία του στον χώρο της τέχνης και για τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη εκπομπή Cash or Trash. Με αφορμή προτάσεις που έχει δεχθεί για άλλα project, ο ίδιος εξήγησε γιατί η επιλογή του να συμμετάσχει στην εκπομπή ήταν εύκολη.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Η καταγωγή, τα παιδιά και η γκαλερί

«Με πολλή χαρά, αν αφορούσε το αντικείμενό μου θα συμμετείχα σε κάποιο πρότζεκτ. Από τα έργα τέχνης στην Αλεξάνδρεια, έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα να ξεχωρίζω τους θησαυρούς από τα ασήμαντα ίσως πράγματα. Γι' αυτό ίσως με επέλεξαν να συμμετέχω και στο Cash or Trash από την πρώτη μέρα στο Star. Πολύ θα χαιρόμουν να είναι κάτι που μου έχουν κάνει διάφορες προτάσεις που δεν αφορούν καθόλου την ειδικότητά μου», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πού έμαθε να ξεχωρίζει τους θησαυρούς από τα ασήμαντα

Η εμπειρία του στον χώρο της τέχνης, και ιδιαίτερα η εργασία του με συλλογές και έργα στην Αλεξάνδρεια, του έχει δώσει μοναδική ικανότητα να αναγνωρίζει την αξία κάθε αντικειμένου. Μέσα από τα χρόνια της εξειδίκευσής του, έμαθε να ξεχωρίζει τα αυθεντικά και πολύτιμα έργα από τα λιγότερο σημαντικά, κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στην εκπομπή Cash or Trash. Στην εκπομπή, οι συμμετέχοντες φέρνουν αντικείμενα ή συλλογές, τα οποία αξιολογούνται με βάση την ιστορική και καλλιτεχνική τους αξία, ενώ η γνώμη του Τσαγκαράκη είναι καθοριστική για την τελική εκτίμηση.

Η εκπομπή έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού όχι μόνο για την ψυχαγωγική της διάσταση αλλά και για την εκπαιδευτική της αξία. Οι τηλεθεατές μαθαίνουν πώς να αξιολογούν αντικείμενα και συλλογές, ποια στοιχεία καθορίζουν την αξία τους και πώς μπορούν να ξεχωρίσουν τα πραγματικά πολύτιμα από τα ασήμαντα. Η εμπειρία και η εξειδίκευση του Γιώργου Τσαγκαράκη προσδίδουν αξιοπιστία και προσφέρουν μοναδική οπτική για το κοινό.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι έχει δεχθεί προτάσεις για project που δεν αφορούν την ειδικότητά του, αλλά προτιμά να ασχολείται με έργα τέχνης και αντικείμενα που σχετίζονται με την ιστορική και πολιτιστική τους αξία: «Πολύ θα χαιρόμουν να είναι κάτι που μου έχουν κάνει διάφορες προτάσεις που δεν αφορούν καθόλου την ειδικότητά μου», εξήγησε, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στο αντικείμενό του και την αγάπη του για την αυθεντικότητα των έργων που εξετάζει.

 

