TractioN: Έρχεται ξανά στο STAR με περισσότερο... γκάζι από ποτέ 

Ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του επιστρέφουν για το νέο... γύρο (κύκλο) της πιο δημοφιλούς και ιστορικής εκπομπής για το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα της ελληνικής τηλεόρασης! Πιο δυναμικό, πιο φρέσκο και πιο συναρπαστικό από κάθε άλλη χρονιά,

Το TractioN έρχεται στο STAR με περισσότερη ενημέρωση, αλλά και περισσότερο fun γύρω από τα μηχανοκίνητα (τα ηλεκτροκίνητα, τα υβριδικά, τα εναλλακτικά κ.ο.κ.)!, Μην χάσετε την θρυλική εκπομπή που θα προβληθεί στο Star Channel | Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 14:10