Ελένη Κοκκίδου: «Οι γυναίκες που καταπιέζονται, το περνούν στις κόρες τους»

Στο Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά μίλησε μία από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς της γενιάς της, η Ελένη Κοκκίδου.

Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο σίριαλ Να με λες μαμά που συζητήθηκε, καθώς και για τη διαχρονική καταπίεση που βιώνουν οι γυναίκες.

«Μου άρεσε πάρα πολύ η συμμετοχή στη σειρά Να με λες μαμά του Alpha, ήθελα πάρα πολύ να κάνω έναν τέτοιο ρόλο στην τηλεόραση γιατί για 10 χρόνια έκανα κωμωδία (σ.σ. στη Μουρμούρα). Ήταν κάτι διαφορετικό, ένα δώρο για μένα. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα», είπε αρχικά για τη δραματική σειρά με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου.

«Δε θα μιλήσω για την κακοποίηση των γυναικών, γιατί αυτό πια είναι γνωστό ότι συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντα. Η κακοποίηση όμως των παιδιών είναι κάτι το οποίο είναι αφόρητο, θα έπρεπε οι άνθρωποι οι δίπλα να μιλούν», σχολίασε στη συνέχεια.

«Οι γυναίκες που θα υποστούν καταπίεση θα την περάσουν και στις κόρες τους, είναι μια σκυτάλη η οποία δίδεται από γενιά σε γενιά. Η γυναίκα έχει κατακτήσει πράγματα αλλά όχι αρκετά. Πάντα θα υπάρχουν φτωχές γυναίκες που εξαρτώνται οικονομικά από τους άντρες τους, που κακοποιούνται, που δεν μπορούν να φύγουν. Συνέχεια, κάθε εβδομάδα, θα γίνει και κάτι. Κάθε μήνα, κάθε μέρα...», πρόσθεσε στην κάμερα της εκπομπής».

Φέτος, η Ελένη Κοκκίδου πρωταγωνιστεί στην παράσταση Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας στο Θέατρο Τζένη Καρέζη.

