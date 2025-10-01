Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει

Η συγκίνηση της Κατερίνας Καινούργιου

Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει
Για την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής μίλησε η Ελένη Κοκκίδου, η οποία τα προηγούμενα χρόνια αγαπήθηκε μέσα από τον ρόλο της «Βούλας» στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα».

Ελένη Κοκκίδου: «Υπήρχαν άνδρες που με έπιαναν σε μέρη που απαγορεύεται»

«Πάντα με ενδιέφερε να εξελίσσομαι ως ηθοποιός. Η βάση μου είναι το θέατρο, όμως από την τηλεόραση έμαθα πάρα πολλά. Η ζωή είναι γεμάτη εμπειρίες και δεν πρέπει ποτέ να σνομπάρουμε κάτι ή να το κακολογούμε», ανέφερε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Στη συνέχεια, σε μια ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή, η ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που δε δημιούργησε δική της οικογένεια: «Δε θα παντρευόμουν, ούτε θα έκανα παιδιά με κάποιον απλώς και μόνο επειδή είναι καλός άνθρωπος, αν δεν τον είχα αγαπήσει πραγματικά. Εννοείται πως αγάπησα, προσπαθήσαμε να κάνουμε παιδί, αλλά εγώ είχα κάποια προβλήματα και δεν τα καταφέραμε».

Ελένη Κοκκίδου: «Βρέθηκα στα πρόθυρα του θανάτου»

Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει

Η Ελένη Κοκκίδου αναφέρθηκε επίσης με βαθύ σεβασμό στη μητρότητα: «Η γυναίκα, με το σώμα και τη βιολογία της, είναι σαν μικρός θεός όταν μένει έγκυος και θηλάζει. Θα ήθελα πολύ να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει. Έτσι ήταν να γίνει».

Η εξομολόγησή της συγκίνησε ιδιαίτερα την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση στον «αέρα» της εκπομπής.

Θυμίζουμε πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη φημολογία που θέλει την Κατερίνα Καινούργιου να είναι έγκυος στο πρώτο της μωράκι.

 

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»

Τόσο η παρουσιάστρια όσο και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής δεν έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την είδηση.

Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου

Μάλιστα, η ΚατΚεν είχε δηλώσει πως όταν είναι και αν είναι να πει κάτι θα το μοιραστεί η ίδια με το κοινό της.
 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
