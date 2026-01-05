Ψηφιακή εμπειρία BMW M: Ανεβαίνει...κατηγορία

Μία ολοκληρωμένη εικόνα σε πραγματικό χρόνο

05.01.26 , 18:46 Ψηφιακή εμπειρία BMW M: Ανεβαίνει...κατηγορία
Πρώτη Δημοσίευση: 28.12.25, 18:46
Ψηφιακή εμπειρία BMW M: Ανεβαίνει...Κατηγορία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η BMW M προάγει την ψηφιακή εμπειρία των πελατών της σε νέο επίπεδο. Οι νέες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για τους πελάτες της BMW M, προσφέρουν ακόμα περισσότερες συγκινήσεις και ενισχύουν την οδηγική εμπειρία των μοντέλων υψηλών επιδόσεων.

Ψηφιακή εμπειρία BMW M: Ανεβαίνει...κατηγορία

Προσβάσιμες μέσω της κεντρικής οθόνης, παρέχουν επιπλέον εξατομικευμένες ψηφιακές απεικονίσεις BMW M, επιτρέποντας στους οδηγούς να διαμορφώνουν την εμπειρία οδήγησης όπως επιθυμούν. Οι εφαρμογές «M Cockpit», «M Drag Meter» και «M Channel» είναι πλέον διαθέσιμες παγκοσμίως ως μέρος του πακέτου BMW Digital Premium, για τη νέα BMW iX3 με M Sport Package και M Sport Package Pro.

Ψηφιακή εμπειρία BMW M: Ανεβαίνει...κατηγορία

Στο μέλλον, και οι πελάτες άλλων μοντέλων BMW M με BMW Operating System X θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη νέα ψηφιακή εμπειρία.Η εφαρμογή «M Cockpit» παρέχει στους οδηγούς BMW M μία ολοκληρωμένη εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το όχημά τους.Σχεδιασμένη για χρήση σε πίστες dragster, η εφαρμογή «M Drag Meter» ενσωματώνει στοιχεία gamification και παρουσιάζει γρήγορα και με σαφήνεια δεδομένα διαμήκους δυναμικής κίνησης. 

Ψηφιακή εμπειρία BMW M: Ανεβαίνει...κατηγορία

Η εφαρμογή «M Channel» προσφέρει ψυχαγωγία στους οδηγούς και τους επιβάτες των οχημάτων BMW M κατά τη διάρκεια φόρτισης ή διαλειμμάτων.Η BMW M προωθεί περαιτέρω το ψηφιακό της οικοσύστημα με την ενσωμάτωση της BMW M Community στο My BMW app. 

