Γιώργος Παπαδάκης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του - Η ανακοίνωση

Δείτε βίντεο για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Ανακοίνωση για το τελευταίο «αντίο» εξέδωσε η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη, το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων, ενώ αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί τη στήριξη κοινωφελών οργανισμών μέσω δωρεών.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ανάμεσα στους γιους του Φοίβο και Ιάσονα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως αναφέρεται, η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10.30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» - Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος

Τα εγγόνια

Γιώργος και Αλέξανδρος»

Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατό του

Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη σε ηλικία 74 ετών.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αισθάνεται την ανάγκη να αποτίνει φόρο τιμής στον δημοσιογράφο έναν εκ των κορυφαίων τηλεοπτικών παρουσιαστών, έναν ευαίσθητο άνθρωπο. Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση. Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με οδύνη και ειλικρινή σεβασμό τον Γιώργο Παπαδάκη»

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής έφυγε από τη ζωή ύστερα από ανακοπή, το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Λαϊκό, ο Γιώργος Παπαδάκης διακομίστηκε στο Νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.