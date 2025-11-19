Δηλητηρίαση Τουρκία: Από τον εξαερισμό του μπάνιου πέρασε η τοξική ουσία

«Δεν έχουμε πιστοποιητικά εκπαίδευσης απεντόμωσης. Εργαζόμαστε διαδικτυακά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 13:11 Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
19.11.25 , 12:58 Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη υπό όρους η πρώην αθλήτρια
19.11.25 , 12:52 Λένα Δροσάκη: Στο πλευρό της ο Μπουρδούμης στη θεατρική πρεμιέρα της
19.11.25 , 12:50 Ανάδρομος Ερμής & νέα Σελήνη: Η Άση Μπήλιου προβλέπει… απρόοπτα
19.11.25 , 12:43 Καιρός: Σε πέντε περιοχές έρχονται «εμμονικές κι επικίνδυνες καταιγίδες»
19.11.25 , 12:40 Δημήτρης Παπανικολάου: Όσα είπε για τον ρόλο του Παύλου Μαρκόπουλου
19.11.25 , 12:39 Φάρμα: «Ζωή, θες να γιορτάσεις τα γενέθλια μέσα ή έξω από τη Φάρμα;»
19.11.25 , 12:36 Κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων: Οι κίνδυνοι για την υγεία μας
19.11.25 , 12:35 Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
19.11.25 , 12:31 Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
19.11.25 , 12:27 Πλούταρχος: Η stalker μιλά για πρώτη φορά μετά την καταδίκη της
19.11.25 , 12:17 Προστασία ανηλίκων από αλκοόλ και καπνό - Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία
19.11.25 , 12:03 Απίστευτο, αλλά ένα ολόκληρο κάρο έρχεται στο Cash or Trash!
19.11.25 , 11:56 Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
19.11.25 , 11:47 TractioN: Έρχεται ξανά στο STAR με περισσότερο... γκάζι από ποτέ
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Σίσσυ Χρηστίδου: Εξηγεί πώς έχασε τα κιλά - «Δεν έκανα πλαστικές!»
Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πλούταρχος: Η stalker μιλά για πρώτη φορά μετά την καταδίκη της
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Καιρός: Σε πέντε περιοχές έρχονται «εμμονικές κι επικίνδυνες καταιγίδες»
Φάρμα: «Ζωή, θες να γιορτάσεις τα γενέθλια μέσα ή έξω από τη Φάρμα;»
Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη υπό όρους η πρώην αθλήτρια
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Δηλητηρίαση τετραμελούς οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη- Νεκροί οι γονείς και τα δύο τους παιδιά/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star, 16/11/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε χημική δηλητηρίαση οφείλονται πιθανότατα οι θάνατοι της τετραμελούς οικογένειας από τη Γερμανία που έκανε τις διακοπές της στην Κωνσταντινούπολη. 

Η προκαταρκτική ιατροδικαστική έκθεση για την οικογένεια Böcek, που δημοσιεύθηκε στις 17 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι η οικογένεια «μπορεί να έχει επηρεαστεί από χημική δηλητηρίαση» στο ξενοδοχείο που διέμενε και ότι «η πιθανότητα θανάτου τους ως αποτέλεσμα τροφικής δηλητηρίασης είναι χαμηλή», σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet.

Δηλητηρίαση Τουρκία: Από τον εξαερισμό του μπάνιου πέρασε η τοξική ουσία

Την περασμένη Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, τα δύο παιδιά ένα 6χρονο αγόρι κι ένα 3χρονο κορίτσι εμφάνισαν συμπτώματα ναυτίας και εμετού. Τα ίδια συμπτώματα εμφάνισε και η μητέρα τους και λίγο αργότερα και ο πατέρας. Η οικογένεια είχε καταναλώσει street food, όπως μύδια, κοτόπουλο και  αρχικά θεωρήθηκε ότι είχαν υποστεί κάποια τροφική δηλητηρίαση.

Τουρκία: Νεκροί τρεις άνθρωποι- Πιθανή αιτία θανάτου ο ψεκασμός για κοριούς

Τα παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή στο νοσοκομείο. Μία μέρα αργότερα, την Παρασκευή πέθανε η μητέρα τους. Ο πατέρας έχασε κι αυτός τη μάχη για τη ζωή μετά από δύο μέρες νοσηλείας στην εντατική. 

Κωνσταντινούπολη: Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντζ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του πωλητή γεμιστών μυδιών που πούλησε φαγητό στην οικογένεια Böcek. Παράλληλα, το ξενοδοχείο που διέμενε η οικογένεια σφραγίστηκε, ενώ λήφθηκαν δείγματα από τα σεντόνια, τα μαξιλάρια και τις πετσέτες του δωματίου της οικογένειας.

Εκτός από τους τέσσερις πωλητές τροφίμων που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ένας αρτοποιός, ένας ιδιοκτήτης καφετέριας, δύο εργαζόμενοι στον έλεγχο παρασίτων που έκαναν την εφαρμογή φυτοφαρμάκων και δύο υπάλληλοι ξενοδοχείου έχουν επίσης συλληφθεί.

Στο μεταξύ, το φως της δημοσιότητας είδε το βίντεο από τη στιγμή που η οικογένεια επιβιβάστηκε σε ταξί, ζητώντας στον οδηγό να τους μεταφέρει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Ο πατέρας είπε στον οδηγό πως πιθανότατα τους είχε πειράξει κάτι από αυτά που κατανάλωσαν. Η μητέρα ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, ενώ το κοριτσάκι έκανε συνεχώς εμετούς μέσα σε μια πλαστική σακούλα, δήλωσε ο οδηγός. 

Kωνσταντινούπολη: Η τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε στην απεντόμωση 

Οι έρευνες εστιάζονται πλέον στη χημική ουσία που χρησιμοποιήθηκε στον ψεκασμό κατά των κοριών στο ισόγειο του ξενοδοχείου, η οποία θεωρείται ότι πέρασε στο δωμάτιο που διέμενε η οικογένεια στον πρώτο όροφο, μέσω του εξαερισμού στο μπάνιο.

Ο Τούρκος βουλευτής, Turhan Çömez, ο οποίος είναι και γιατρός, προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση, αποκαλύπτοντας τη δράση της θανατηφόρας ουσίας αλλά και το ότι η εταιρία που έκανε την απεντόμωση δεν είχε ούτε πιστοποιητικά λειτουργίας ούτε εκπαίδευση. 

Δηλητηρίαση Τουρκία: Από τον εξαερισμό του μπάνιου πέρασε η τοξική ουσία

«Είναι κατανοητό ότι η χημική ουσία “φωσφίδιο του αργιλίου” χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή φυτοφαρμάκων στο ξενοδοχείο.

  • Αυτή η χημική ουσία είναι εξαιρετικά τοξική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο καταπολέμησης παρασίτων σε ξενοδοχεία και κατοικίες
  • Το φωσφίδιο του αργιλίου χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστές βιομηχανικές κατασκευές όπως μεγάλες αποθήκες, σιλό και αμπάρια πλοίων
  • Από τη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας, γίνεται κατανοητό ότι αυτό “χρησιμοποιείται συστηματικά σε ξενοδοχεία”, κάτι που αποτελεί εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση
  • Όταν το φωσφίδιο του αργιλίου έρχεται σε επαφή με την υγρασία του αέρα, παράγεται “αέριο φωσφίνης”. Αυτό είναι που είναι πραγματικά τοξικό
  • Αυτό το αέριο αναστέλλει την παραγωγή ενέργειας των κυττάρων στο σώμα και οδηγεί γρήγορα σε πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια. Προκαλεί σοβαρή ναυτία, έμετο, αναπνευστική δυσχέρεια, ζάλη, σύγχυση, χαμηλή αρτηριακή πίεση, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και σοκ, και θάνατο
  • Ο θάνατος σε περίπτωση πολυοργανικής ανεπάρκειας συνήθως επέρχεται εντός 12-72 ωρών

Από τη δήλωση που δόθηκε και τα συμπτώματα που εμφανίστηκαν σε όλα τα μέλη της οικογένειας Böcek και στη συνέχεια πέθαναν, γίνεται κατανοητό ότι:

  • Η εταιρεία φυτοφαρμάκων, λειτουργώντας χωρίς επίβλεψη και γνώση, χρησιμοποίησε ένα δηλητήριο που θα έπρεπε να είχε απαγορευτεί και «πολύ πιθανό» να προκάλεσε τον θάνατο 4 ατόμων!

Φέρνουμε στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου τις μεθόδους εργασίας, την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και τις επιθεωρήσεις των εταιρειών καταπολέμησης παρασίτων»

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στο Χ για το ίδιο θέμα, συμπλήρωσε:

«Ο εκπρόσωπος της εταιρείας καταπολέμησης παρασίτων δήλωσε στη δήλωσή του: “Δεν έχουμε χώρο εργασίας. Δεν έχουμε πιστοποιητικά εκπαίδευσης. Εργαζόμαστε διαδικτυακά. Πάμε όταν κάποιος τηλεφωνεί. Δε θυμάμαι από πού πήραμε τα φάρμακα που χρησιμοποιήσαμε”».

«Ήταν μια κραυγαλέα πρόσκληση για θάνατο. Μια οικογένεια χάθηκε και εξαφανίστηκε...», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Τούρκος βουλευτής. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
 |
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ
 |
ΧΗΜΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 |
ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
 |
ΤΟΞΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 |
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
 |
ΚΟΡΙΟΙ
 |
ΨΕΚΑΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top