Δηλητηρίαση Τουρκία: Από τον εξαερισμό του μπάνιου πέρασε η τοξική ουσία

Δηλητηρίαση τετραμελούς οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη- Νεκροί οι γονείς και τα δύο τους παιδιά/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star, 16/11/25

Σε χημική δηλητηρίαση οφείλονται πιθανότατα οι θάνατοι της τετραμελούς οικογένειας από τη Γερμανία που έκανε τις διακοπές της στην Κωνσταντινούπολη.

Η προκαταρκτική ιατροδικαστική έκθεση για την οικογένεια Böcek, που δημοσιεύθηκε στις 17 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι η οικογένεια «μπορεί να έχει επηρεαστεί από χημική δηλητηρίαση» στο ξενοδοχείο που διέμενε και ότι «η πιθανότητα θανάτου τους ως αποτέλεσμα τροφικής δηλητηρίασης είναι χαμηλή», σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet.

Την περασμένη Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, τα δύο παιδιά ένα 6χρονο αγόρι κι ένα 3χρονο κορίτσι εμφάνισαν συμπτώματα ναυτίας και εμετού. Τα ίδια συμπτώματα εμφάνισε και η μητέρα τους και λίγο αργότερα και ο πατέρας. Η οικογένεια είχε καταναλώσει street food, όπως μύδια, κοτόπουλο και αρχικά θεωρήθηκε ότι είχαν υποστεί κάποια τροφική δηλητηρίαση.

Τα παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή στο νοσοκομείο. Μία μέρα αργότερα, την Παρασκευή πέθανε η μητέρα τους. Ο πατέρας έχασε κι αυτός τη μάχη για τη ζωή μετά από δύο μέρες νοσηλείας στην εντατική.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντζ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του πωλητή γεμιστών μυδιών που πούλησε φαγητό στην οικογένεια Böcek. Παράλληλα, το ξενοδοχείο που διέμενε η οικογένεια σφραγίστηκε, ενώ λήφθηκαν δείγματα από τα σεντόνια, τα μαξιλάρια και τις πετσέτες του δωματίου της οικογένειας.

Εκτός από τους τέσσερις πωλητές τροφίμων που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ένας αρτοποιός, ένας ιδιοκτήτης καφετέριας, δύο εργαζόμενοι στον έλεγχο παρασίτων που έκαναν την εφαρμογή φυτοφαρμάκων και δύο υπάλληλοι ξενοδοχείου έχουν επίσης συλληφθεί.

Στο μεταξύ, το φως της δημοσιότητας είδε το βίντεο από τη στιγμή που η οικογένεια επιβιβάστηκε σε ταξί, ζητώντας στον οδηγό να τους μεταφέρει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Ο πατέρας είπε στον οδηγό πως πιθανότατα τους είχε πειράξει κάτι από αυτά που κατανάλωσαν. Η μητέρα ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, ενώ το κοριτσάκι έκανε συνεχώς εμετούς μέσα σε μια πλαστική σακούλα, δήλωσε ο οδηγός.

Kωνσταντινούπολη: Η τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε στην απεντόμωση

Οι έρευνες εστιάζονται πλέον στη χημική ουσία που χρησιμοποιήθηκε στον ψεκασμό κατά των κοριών στο ισόγειο του ξενοδοχείου, η οποία θεωρείται ότι πέρασε στο δωμάτιο που διέμενε η οικογένεια στον πρώτο όροφο, μέσω του εξαερισμού στο μπάνιο.

Ο Τούρκος βουλευτής, Turhan Çömez, ο οποίος είναι και γιατρός, προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση, αποκαλύπτοντας τη δράση της θανατηφόρας ουσίας αλλά και το ότι η εταιρία που έκανε την απεντόμωση δεν είχε ούτε πιστοποιητικά λειτουργίας ούτε εκπαίδευση.

«Είναι κατανοητό ότι η χημική ουσία “φωσφίδιο του αργιλίου” χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή φυτοφαρμάκων στο ξενοδοχείο.

Αυτή η χημική ουσία είναι εξαιρετικά τοξική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο καταπολέμησης παρασίτων σε ξενοδοχεία και κατοικίες

σε ξενοδοχεία και κατοικίες Το φωσφίδιο του αργιλίου χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστές βιομηχανικές κατασκευές όπως μεγάλες αποθήκες, σιλό και αμπάρια πλοίων

όπως μεγάλες αποθήκες, σιλό και αμπάρια πλοίων Από τη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας, γίνεται κατανοητό ότι αυτό “χρησιμοποιείται συστηματικά σε ξενοδοχεία”, κάτι που αποτελεί εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση

Όταν το φωσφίδιο του αργιλίου έρχεται σε επαφή με την υγρασία του αέρα, παράγεται “αέριο φωσφίνης”. Αυτό είναι που είναι πραγματικά τοξικό

Αυτό το αέριο αναστέλλει την παραγωγή ενέργειας των κυττάρων στο σώμα και οδηγεί γρήγορα σε πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια . Προκαλεί σοβαρή ναυτία, έμετο, αναπνευστική δυσχέρεια, ζάλη, σύγχυση, χαμηλή αρτηριακή πίεση, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και σοκ, και θάνατο

. Προκαλεί σοβαρή ναυτία, έμετο, αναπνευστική δυσχέρεια, ζάλη, σύγχυση, χαμηλή αρτηριακή πίεση, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και σοκ, και θάνατο Ο θάνατος σε περίπτωση πολυοργανικής ανεπάρκειας συνήθως επέρχεται εντός 12-72 ωρών

Από τη δήλωση που δόθηκε και τα συμπτώματα που εμφανίστηκαν σε όλα τα μέλη της οικογένειας Böcek και στη συνέχεια πέθαναν, γίνεται κατανοητό ότι:

Η εταιρεία φυτοφαρμάκων, λειτουργώντας χωρίς επίβλεψη και γνώση, χρησιμοποίησε ένα δηλητήριο που θα έπρεπε να είχε απαγορευτεί και «πολύ πιθανό» να προκάλεσε τον θάνατο 4 ατόμων!

Φέρνουμε στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου τις μεθόδους εργασίας, την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και τις επιθεωρήσεις των εταιρειών καταπολέμησης παρασίτων»

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στο Χ για το ίδιο θέμα, συμπλήρωσε:

«Ο εκπρόσωπος της εταιρείας καταπολέμησης παρασίτων δήλωσε στη δήλωσή του: “Δεν έχουμε χώρο εργασίας. Δεν έχουμε πιστοποιητικά εκπαίδευσης. Εργαζόμαστε διαδικτυακά. Πάμε όταν κάποιος τηλεφωνεί. Δε θυμάμαι από πού πήραμε τα φάρμακα που χρησιμοποιήσαμε”».

«Ήταν μια κραυγαλέα πρόσκληση για θάνατο. Μια οικογένεια χάθηκε και εξαφανίστηκε...», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Τούρκος βουλευτής.