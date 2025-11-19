Τσιμιτσέλης για Μπάρκα: «Θα σκεφτώ αν θέλω να γίνω κουμπάρος»

Στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε αφενός για την έκπληξη που δέχθηκε on air από την καλή του φίλη, Δανάη Μπάρκα στην εκπομπή Όπου υπάρχει Ελλάδα, όσο και για τις φήμες περί γάμου της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δήλωσε αρχικά πωςL «Πήγαμε στα μέρη της Δανάης Μπάρκα οπότε… έκανε ρεπορτάζ η ίδια! Δεν ήξερα ότι θα πάμε εκεί πέρα, στο χωριό της και στην παραλία. Δεν μπορώ όμως να πω με ποιους πάει στο χωριό της, είναι μυστικό».

«Είναι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι αυτοί που πάει εκεί. Πολύ σημαντικοί. Δεν μπορώ όμως να πω γιατί είναι πάρα πολύ kinky αυτό, θα τα πει η ίδια όταν θα έρθει η ώρα. Νομίζω ότι θα κάνει κάποιο διάγγελμα, κάτι θα κάνει. Η Δανάη είναι μια χαρά και μια χαρά θα είναι ό,τι και να κάνει», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κι η Δανάη Μπάρκα στη σκηνή του Άλσους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Θα ήθελες να είσαι κουμπάρος της, μελλοντικά, αν αποφασίσει να παντρευτεί με το καλό;» ρωτήθηκε, τότε, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για να απαντήσει με χιούμορ:.«Δεν ξέρω αν θέλει να παντρευτεί! Δεν ξέρω. Έχει δηλώσει ότι θέλει να παντρευτεί; Άμα το πει η ίδια, τότε θα σκεφτώ κι εγώ. Να το πει πρώτα και μετά».

Θυμίζουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κι η Δανάη Μπάρκα συνεργάστηκαν στην παράσταση Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, στο θέατρο Άλσος.

