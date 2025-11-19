Δείπνο Τραμπ με Ρονάλντο και Μασκ - Όλοι κοιτούσαν το φόρεμα της Μελάνια

Τα highlights της βραδιάς στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Μπιν Σαλμάν

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Κοσμος
Δείπνο στον Λευκό Οίκο παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Σαουδάραβα πρίγκιπα/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, συνώνυμο της χλιδής, παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στο δείπνο που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας (AP Photo/Alex Brandon)

Η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στο δείπνο που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας (AP Photo/Alex Brandon)

Η αίθουσα ήταν γεμάτη με μακριά τραπέζια, στολισμένα από χρυσά κηροπήγια με ψηλά κεριά.

Η απόλυτη χλιδή στο δείπνο που παραχώρησε ο Τραμπ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (AP Photo/Alex Brandon)

Η απόλυτη χλιδή στο δείπνο που παραχώρησε ο Τραμπ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (AP Photo/Alex Brandon)

Σε κάθε τραπέζι υπήρχαν πλούσιες συνθέσεις από λευκά άνθη, ενώ το μενού περιλάμβανε για κυρίως πιάτο αρνί τυλιγμένο σε κρούστα από φιστίκια και για επιδόρπιο μους αχλαδιού με κουβερτούρα, σύμφωνα με το USA Today.

Το μενού στο δείπνο που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (AP Photo/Alex Brandon)

Το μενού στο δείπνο που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (AP Photo/Alex Brandon)

Οι καλεσμένοι στο δείπνο ήταν περίπου 120, εκ των οποίων οι 30 ήταν από τη σαουδαραβική αντιπροσωπεία.

Ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους του Τραμπ ήταν ο CEO της Apple, Τim Cook και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ στο δείπνο που παραχώρησε ο Τραμπ στον Σαουδάραβα πρίγκιπα (AP Photo/Alex Brandon)

Ο Έλον Μασκ στο δείπνο που παραχώρησε ο Τραμπ στον Σαουδάραβα πρίγκιπα (AP Photo/Alex Brandon)

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο μετά το «πολιτικό διαζύγιο» με τον Τραμπ τον περασμένο Μάιο, όποτε ο Μασκ είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για τους δασμούς.

O Κριστιάνο Ρονάλντο στο δείπνο που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν  (AP Photo/Alex Brandon)

O Κριστιάνο Ρονάλντο στο δείπνο που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν  (AP Photo/Alex Brandon)

Εκεί ήταν και ο σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται για τη σαουδαραβική ομάδα Αλ-Νασρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε μάλιστα πως ο μικρότερος γιος του, Μπάρον, είναι μεγάλος θαυμαστής του άσου του ποδοσφαίρου.

«Ο Μπάρον είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει. Και νομίζω ότι σέβεται τον πατέρα του λίγο περισσότερο τώρα, μόνο και μόνο που σε σύστησα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στον Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μελάνια με σμαραγδί φόρεμα

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ήταν εντυπωσιακή για ακόμη μια φορά. Η παρουσία της θεωρήθηκε διακριτική, επιλέγοντας για την περίσταση maxi strapless φόρεμα σε ελαφρώς mermaid γραμμή, σε σμαραγδί χρώμα.

Η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα (AP Photo/Alex Brandon)

Η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα (AP Photo/Alex Brandon)

Ξένα μέσα ανέφεραν ότι το χρώμα του φορέματός της παρέπεμπε στο χρώμα της σημαίας της Σαουδικής Αραβίας. Είχε τα μαλλιά της λιτά και δε φορούσε κοσμήματα στον λαιμό. 

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα (AP Photo/Alex Brandon)

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα (AP Photo/Alex Brandon)

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα (AP Photo/Alex Brandon)

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα (AP Photo/Alex Brandon)
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ
ΔΕΙΠΝΟ
ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΜΠΙΝ ΣΑΛΜΑΝ
ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΑΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ
ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ
