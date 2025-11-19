Δείπνο Τραμπ με Ρονάλντο και Μασκ - Όλοι κοιτούσαν το φόρεμα της Μελάνια

Ένα επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, συνώνυμο της χλιδής, παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η αίθουσα ήταν γεμάτη με μακριά τραπέζια, στολισμένα από χρυσά κηροπήγια με ψηλά κεριά.

Σε κάθε τραπέζι υπήρχαν πλούσιες συνθέσεις από λευκά άνθη, ενώ το μενού περιλάμβανε για κυρίως πιάτο αρνί τυλιγμένο σε κρούστα από φιστίκια και για επιδόρπιο μους αχλαδιού με κουβερτούρα, σύμφωνα με το USA Today.

Οι καλεσμένοι στο δείπνο ήταν περίπου 120, εκ των οποίων οι 30 ήταν από τη σαουδαραβική αντιπροσωπεία.

Ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους του Τραμπ ήταν ο CEO της Apple, Τim Cook και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ.

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο μετά το «πολιτικό διαζύγιο» με τον Τραμπ τον περασμένο Μάιο, όποτε ο Μασκ είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για τους δασμούς.

Εκεί ήταν και ο σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται για τη σαουδαραβική ομάδα Αλ-Νασρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε μάλιστα πως ο μικρότερος γιος του, Μπάρον, είναι μεγάλος θαυμαστής του άσου του ποδοσφαίρου.

«Ο Μπάρον είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει. Και νομίζω ότι σέβεται τον πατέρα του λίγο περισσότερο τώρα, μόνο και μόνο που σε σύστησα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μελάνια με σμαραγδί φόρεμα

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ήταν εντυπωσιακή για ακόμη μια φορά. Η παρουσία της θεωρήθηκε διακριτική, επιλέγοντας για την περίσταση maxi strapless φόρεμα σε ελαφρώς mermaid γραμμή, σε σμαραγδί χρώμα.

Ξένα μέσα ανέφεραν ότι το χρώμα του φορέματός της παρέπεμπε στο χρώμα της σημαίας της Σαουδικής Αραβίας. Είχε τα μαλλιά της λιτά και δε φορούσε κοσμήματα στον λαιμό.

