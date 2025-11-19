Εορταστικό ωράριο 2025: Ποιες ώρες θα λειτουργούν τα καταστήματα

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.
Το εορταστικό ωράριο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά:
- Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
- Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
- Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
- Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
- Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00
- Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
- Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
- Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
- Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
- Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
- Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
- Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
- Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
- Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
- Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
- Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
- Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
- Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
- Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
- Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
- Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ
Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών. Αυτές είναι:
- 30 Νοεμβρίου 2025
- 14 Δεκεμβρίου 2025
- 21 Δεκεμβρίου 2025
- 28 Δεκεμβρίου 2025
Τέλος υπενθυμίζεται ότι φέτος η Black Friday πέφτει στις 28 Νοεμβρίου και ακολουθεί η Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου για online αγορές.