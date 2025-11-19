Εορταστικό ωράριο 2025: Ποιες ώρες θα λειτουργούν τα καταστήματα

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά στην Αθήνα

Πληροφορίες για το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων που θα ισχύσει ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. 

Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις

Το εορταστικό ωράριο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά:

  • Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
  • Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
  • Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
  • Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00
  • Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
  • Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
  • Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
  • Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
  • Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

«Φωτιά» οι τιμές λίγο πριν τις γιορτές ακόμη και στα… όσπρια!

Εορταστικό ωράριο 2025: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα

Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών. Αυτές είναι:

Black Friday: Ο Νοέμβριος φέρνει.. χρυσές ευκαιρίες στην αγορά

  • 30 Νοεμβρίου 2025
  • 14 Δεκεμβρίου 2025
  • 21 Δεκεμβρίου 2025
  • 28 Δεκεμβρίου 2025

Τέλος υπενθυμίζεται ότι φέτος η Black Friday πέφτει στις 28 Νοεμβρίου και ακολουθεί η Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου για online αγορές. 
 

