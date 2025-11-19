Εορταστικό ωράριο 2025: Ποιες ώρες θα λειτουργούν τα καταστήματα

Πληροφορίες για το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων που θα ισχύσει ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς - Βίντεο ΕΡΤ

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Το εορταστικό ωράριο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά:

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Εορταστικό ωράριο 2025: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα

Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών. Αυτές είναι:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Τέλος υπενθυμίζεται ότι φέτος η Black Friday πέφτει στις 28 Νοεμβρίου και ακολουθεί η Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου για online αγορές.

