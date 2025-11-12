«Φωτιά» οι τιμές λίγο πριν τις γιορτές ακόμη και στα… όσπρια!

Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο μπαράζ ανατιμήσεων, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα. Μετά τα κρέατα και τα τυροκομικά προϊόντα, πλέον και τα όσπρια –το λεγόμενο «κρέας των φτωχών»– ακολουθούν την ίδια ανηφορική πορεία, σημειώνοντας διψήφιες αυξήσεις από την αρχή του χρόνου.

Τα όσπρια «κάηκαν» στην κατσαρόλα της ακρίβειας- Φακές και φασόλια σε ανοδικό ράλι τιμών

Τα όσπρια δεν λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι, όμως η τιμή τους τείνει να γίνει απαγορευτική για τα πιο αδύναμα πορτοφόλια.

Ενδεικτικά, οι φακές που τον περασμένο Φεβρουάριο κόστιζαν κατά μέσο όρο τα 3,16 ευρώ το κιλό, τον Ιούνιο είχαν φτάσει τα 3,38 ευρώ, ενώ πλέον προσεγγίζουν τα 4 ευρώ.

Μεγάλη αύξηση στις τιμές και στις φακές

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα φασόλια, η τιμή των οποίων έχει αυξηθεί κατά περίπου 26% μέσα σε λίγους μήνες. Οι καταναλωτές δηλώνουν απογοητευμένοι, τονίζοντας πως «μόνο όποιος έχει οικονομική δυνατότητα θα αγοράσει».

Το κρέας στα ύψη – προ των πυλών νέες αυξήσεις

Οι επαγγελματίες της αγοράς προειδοποιούν πως το κύμα ακρίβειας δεν έχει ακόμη κορυφωθεί.

Στην Κεντρική Αγορά, το αρνάκι και το κατσικάκι πωλούνται ήδη γύρω στα 12 ευρώ το κιλό, όμως οι έμποροι προβλέπουν πως στις γιορτές η τιμή μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 18 ευρώ στις γειτονιές.

Ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, προειδοποιεί για «τρομακτικές αυξήσεις σε προϊόντα ζωικής προέλευσης και γαλακτοκομικά», ενώ ο έμπορος κρεάτων Κώστας Λίτσας σημειώνει πως το μοσχαρίσιο κρέας «ήδη φλερτάρει με τα 20 ευρώ το κιλό» και δεν αποκλείεται να τα ξεπεράσει πριν τις γιορτές.

«Δεν έχει δικαίωμα ο συνταξιούχος ή το παιδί να φάει λίγο μοσχάρι;» διερωτώνται καταναλωτές στην Κεντρική Αγορά, βλέποντας τις τιμές να εκτοξεύονται.

Απλησίαστη η φέτα και τα τυριά

Το κύμα ακρίβειας αγγίζει και τα γαλακτοκομικά.

Η έμπορος γαλακτοκομικών Γιώτα Επανακοντίδου επισημαίνει πως «κάθε μέρα υπάρχει αγωνία σε τι τιμή θα έρθουν τα προϊόντα».

Η φέτα, το πιο δημοφιλές ελληνικό τυρί, έχει αυξηθεί από 12 ευρώ το κιλό τον Φεβρουάριο, σε σχεδόν 14 ευρώ σήμερα, με τους παραγωγούς να μην αποκλείουν νέες ανατιμήσεις έως το τέλος του έτους.

Οι γιορτές με… φτωχότερο τραπέζι

Το καλάθι των Χριστουγέννων φαίνεται φέτος πιο «βαρύ» από ποτέ.

Τα νοικοκυριά καλούνται να ανταπεξέλθουν σε συνεχιζόμενες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, με τους καταναλωτές να μιλούν για «απαγορευτικές τιμές» και την αγορά να προειδοποιεί πως τα χειρότερα ίσως να μην έχουν έρθει ακόμη.

