«Φωτιά» οι τιμές λίγο πριν τις γιορτές ακόμη και στα… όσπρια!

Νέο κύμα ανατιμήσεων κρέατα και τυριά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 22:55 Τρόμος σε τρένο: Οδηγός αποκοιμήθηκε εν κινήσει - Δείτε βίντεο
12.11.25 , 22:52 Νικολέτα Κοτσαηλίδου: Το ύψος, το μπάσκετ, ο έρωτας και η απιστία
12.11.25 , 22:33 Φωτεινή Πετρογιάννη: Στόλισε δέντρο με τον σύζυγο και τον γιο της!
12.11.25 , 22:10 Στέλλα Φάρμα: «Δεν τη διάλεξε γιατί φοβήθηκε μην της φάει τον γκόμενο»
12.11.25 , 22:05 Σκηνές Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες προελαύνουν με «όπλο» την ομίχλη
12.11.25 , 21:42 «Φωτιά» οι τιμές λίγο πριν τις γιορτές ακόμη και στα… όσπρια!
12.11.25 , 21:40 Φάρμα: Ποιον επέλεξε για σύμμαχο στον αχυρώνα η Κωνσταντίνα;
12.11.25 , 21:31 Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της ταινίας
12.11.25 , 20:57 Γνωστή δημοσιογράφος για αυτοάνοσο: «Το αντιμετωπίζω από τα 20 μου χρόνια»
12.11.25 , 20:49 Aχαΐα: «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» - Συντετριμμένος ο θείος του 3χρονου
12.11.25 , 20:39 Γλυφάδα: Επιχείρησαν Έξωση σε οικογένεια με σοβαρά προβλήματα υγείας
12.11.25 , 20:32 Peugeot: Μεγάλες προσφορές τη φετινή Black Friday
12.11.25 , 20:17 Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα
12.11.25 , 20:06 Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»
12.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Aχαΐα: «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» - Συντετριμμένος ο θείος του 3χρονου
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Γλυφάδα: Επιχείρησαν Έξωση σε οικογένεια με σοβαρά προβλήματα υγείας
Γιώργος Κακοσαίος: Το τραγούδι για τη μητέρα του, η σχέση και η καριέρα
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία
Κώστας Τσουρός κατά Γιώργου Λιάγκα: «Φημίζομαι για την εντιμότητά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Video Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο μπαράζ ανατιμήσεων, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα. Μετά τα κρέατα και τα τυροκομικά προϊόντα, πλέον και τα όσπρια –το λεγόμενο «κρέας των φτωχών»– ακολουθούν την ίδια ανηφορική πορεία, σημειώνοντας διψήφιες αυξήσεις από την αρχή του χρόνου.

Η Αθήνα στις πιο ακριβές πρωτεύουσες της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται

Τα όσπρια «κάηκαν» στην κατσαρόλα της ακρίβειας- Φακές και φασόλια σε ανοδικό ράλι τιμών

Τα όσπρια δεν λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι, όμως η τιμή τους τείνει να γίνει απαγορευτική για τα πιο αδύναμα πορτοφόλια.

Ενδεικτικά, οι φακές που τον περασμένο Φεβρουάριο κόστιζαν κατά μέσο όρο τα 3,16 ευρώ το κιλό, τον Ιούνιο είχαν φτάσει τα 3,38 ευρώ, ενώ πλέον προσεγγίζουν τα 4 ευρώ.

Μεγάλη αύξηση στις τιμές και στις φακές

Μεγάλη αύξηση στις τιμές και στις φακές  

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα φασόλια, η τιμή των οποίων έχει αυξηθεί κατά περίπου 26% μέσα σε λίγους μήνες. Οι καταναλωτές δηλώνουν απογοητευμένοι, τονίζοντας πως «μόνο όποιος έχει οικονομική δυνατότητα θα αγοράσει».

Το κρέας στα ύψη – προ των πυλών νέες αυξήσεις

Οι επαγγελματίες της αγοράς προειδοποιούν πως το κύμα ακρίβειας δεν έχει ακόμη κορυφωθεί.

Μειώσεις τιμών μόνο στα… χαρτιά με πανάκριβα είδη διατροφής

Στην Κεντρική Αγορά, το αρνάκι και το κατσικάκι πωλούνται ήδη γύρω στα 12 ευρώ το κιλό, όμως οι έμποροι προβλέπουν πως στις γιορτές η τιμή μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 18 ευρώ στις γειτονιές.

Ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, προειδοποιεί για «τρομακτικές αυξήσεις σε προϊόντα ζωικής προέλευσης και γαλακτοκομικά», ενώ ο έμπορος κρεάτων Κώστας Λίτσας σημειώνει πως το μοσχαρίσιο κρέας «ήδη φλερτάρει με τα 20 ευρώ το κιλό» και δεν αποκλείεται να τα ξεπεράσει πριν τις γιορτές.

«Δεν έχει δικαίωμα ο συνταξιούχος ή το παιδί να φάει λίγο μοσχάρι;» διερωτώνται καταναλωτές στην Κεντρική Αγορά, βλέποντας τις τιμές να εκτοξεύονται.

Απλησίαστη η φέτα και τα τυριά

Το κύμα ακρίβειας αγγίζει και τα γαλακτοκομικά.

Η έμπορος γαλακτοκομικών Γιώτα Επανακοντίδου επισημαίνει πως «κάθε μέρα υπάρχει αγωνία σε τι τιμή θα έρθουν τα προϊόντα».

Η φέτα, το πιο δημοφιλές ελληνικό τυρί, έχει αυξηθεί από 12 ευρώ το κιλό τον Φεβρουάριο, σε σχεδόν 14 ευρώ σήμερα, με τους παραγωγούς να μην αποκλείουν νέες ανατιμήσεις έως το τέλος του έτους.

Οι γιορτές με… φτωχότερο τραπέζι

Το καλάθι των Χριστουγέννων φαίνεται φέτος πιο «βαρύ» από ποτέ.

Τα νοικοκυριά καλούνται να ανταπεξέλθουν σε συνεχιζόμενες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, με τους καταναλωτές να μιλούν για «απαγορευτικές τιμές» και την αγορά να προειδοποιεί πως τα χειρότερα ίσως να μην έχουν έρθει ακόμη.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
 |
ΤΙΜΕΣ
 |
ΟΣΠΡΙΑ
 |
ΤΥΡΙ
 |
ΚΡΕΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top