Η Αθήνα στις πιο ακριβές πρωτεύουσες της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται

Το tradingpedia συγκρίνει 37 πρωτεύουσες - Τα αποτελέσματα

27.10.25 , 09:21 Η Αθήνα στις πιο ακριβές πρωτεύουσες της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Η ακρίβεια επιμένει σε πολλά είδη πρώτης ανάγκης / ANT1 (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρωταθλητισμό στην ακρίβεια κάνει η Ελλάδα, και συγκεκριμένα η Αθήνα, αφού σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα καταλαμβάνει πολύ υψηλή θέση ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

Συγκεκριμένα, το tradingpedia.com μελέτησε τις περιπτώσεις 37 ευρωπαϊκών πρωτευουσών, των μισθών αλλά και των τιμών τους. Τα αποτελέσματα δεν ευνοούν καθόλου την Αθήνα, μιας και βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε τελευταία, χωρίς καν να τεθεί σε ισχύ η πολυναμενόμενη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. 

Μειώσεις τιμών μόνο στα… χαρτιά με πανάκριβα είδη διατροφής

Ακρίβεια: Η ανάλυση του tradingpedia.com με παραδείγματα 

Η πλατφόρμα πραγματοποίησε δύο συγκριτικές αναλύσεις: μία για έναν άτομο που ζει μόνο του και μία για μια τετραμελή οικογένεια με δύο παιδιά.

Έλαβε υπόψιν τα βασικά μηνιαία έξοδα - όπως διατροφή, στέγαση, μεταφορές, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία - και τα συνέκρινε με τους μέσους καθαρούς μισθούς. Κάπως έτσι προέκυψε το επαρκές για άνετη διαβίωση εισόδημα σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, καθώς και το πιθανό ποσό που θα μπορούσε να αποταμιευτεί αν γίνονταν πιο συνετές επιλογές στον τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Αθήνα κατατάσσεται ως η τρίτη λιγότερο οικονομικά προσιτή πρωτεύουσα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση, «παρά τη γοητεία και τη ζωντανή πολιτιστική της ταυτότητα, η καθημερινότητα στην Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί οικονομική πρόκληση για πολλούς κατοίκους της».

Μειώσεις τιμών σε 1.000 βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο μισθός δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες. Για έναν άγαμο, το απαιτούμενο ποσό ανέρχεται στα 1.149€, ενώ ο μέσος καθαρός μισθός είναι μόλις 1.017€, σύμφωνα με την Tradingpedia. Έτσι, τα έξοδα αντιστοιχούν περίπου στο 113% του μισθού.

Πρώτη πιο ακριβή πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι η Βαρσοβία με τα έξοδα αντιστοιχούν περίπου στο 127,4% του μισθού. Στη δεύτερη θέση τα Τίρανα (121,6%). Την πεντάδα των πιο ακριβών συμπληρώνουν η Λισαβόνα (115%) και το Κισινάου της Μολδαβίας (104,1%).

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικά συμφέρουσες πρωτεύουσες είναι το Λουξεμβούργο (40,2%), η Βέρνη (40,6%), οι Βρυξέλλες (49,6%), το Ελσίνκι (50,1%) και η Κοπεγχάγη (54,7%). 

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Και πάλι η Αθήνα βρίσκεται στην τρίτη θέση των πιο ακριβών πόλεων, με τις δαπάνες να απορροφούν το 93,3% του οικογενειακού εισοδήματος - δηλαδή σχεδόν όλο το μηνιαίο ποσό, αφήνοντας μόλις 137€ περιθώριο αποταμίευσης.

Σούπερ μάρκετ: Θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγής σε βασικά προϊόντα

Η ίδια μελέτη καταγράφει και τις πέντε πιο προσιτές πρωτεύουσες ως προς τις δαπάνες για τρόφιμα, μετακινήσεις και ψυχαγωγία, με την Αθήνα να μην καταφέρνει να συμπεριληφθεί σε αυτές.

AΘΗΝΑ
 |
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
 |
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
 |
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
