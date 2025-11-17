Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις

Χρήσιμες συμβουλές για να αποφύγετε τα άσκοπα έξοδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 13:29 Η Αλβανία πιο κοντά στην ένταξη στην Ε.Ε.
17.11.25 , 13:15 Οι οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα από την Κομισιόν
17.11.25 , 13:13 Σκάνδαλο στην Ρωσία: Ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του
17.11.25 , 13:11 Ένας φτερωτός αρχηγός σήμερα στο Cash Or Trash - Η αντίδραση των buyers!
17.11.25 , 13:01 Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
17.11.25 , 12:54 Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
17.11.25 , 12:40 Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
17.11.25 , 12:38 Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
17.11.25 , 12:28 Γλυφάδα: Σπείρα ρήμαζε αυτοκίνητα - Τι είναι το jammer που χρησιμοποιούσαν
17.11.25 , 12:22 Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις
17.11.25 , 12:16 Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του
17.11.25 , 12:13 Δημήτρης Μακαλιάς: Σχολίασε τις αλλαγές στην εκπομπή της Τσολάκη
17.11.25 , 12:13 Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
17.11.25 , 11:58 Κοινός λογαριασμός: Τι ισχύει με τις αναλήψεις, κατασχέσεις και κληρονομιά
17.11.25 , 11:55 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας
Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Πολυτεχνείο 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η προσωπική ζωή
Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Black Friday: Τι θα ψωνίσουν οι Έλληνες καταναλωτές / Bίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φέτος η Black Friday, μία από τις πιο εμπορικές μέρες του χρόνου, «πέφτει» στις 28 Νοεμβρίου και οι Έλληνες καταναλωτές περιμένουν με ανυπομονυσία τις εκπτώσεις, για να αποκτήσουν τα προϊόντα που επιθυμούν, επωφελούμενοι των μεγάλων προσφορών.  

Πώς να αποφύγεις τις Black Friday παγίδες – Οδηγός έξυπνων αγορών

Παρόλα αυτά, οι εκπτώσεις κρύβουν συχνά παγίδες που μπορούν να σας οδηγήσουν σε λάθος επιλογές, γι' αυτό και εμείς παραθέτουμε κάποιες συμβουλές για να αποφύγετε τα άσκοπα έξοδα.

Οι εκπτώσεις κρύβουν συχνά παγίδες που μπορούν να σας οδηγήσουν σε λάθος επιλογές. Δείτε πώς να αποφύγετε τα άσκοπα έξοδα.

Οι εκπτώσεις κρύβουν συχνά παγίδες που μπορούν να σας οδηγήσουν σε λάθος επιλογές. Δείτε πώς να αποφύγετε τα άσκοπα έξοδα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Black Friday: Συμβουλές για έξυπνες αγορές

Για να καταφέρετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την Black Friday, απαιτείται στρατηγική και προετοιμασία. Αν δεν οργανωθείτε σωστά, είναι πολύ πιθανό να παρασυρθείτε, να ξεχάσετε τις πραγματικές σας ανάγκες και να οδηγηθείτε σε σπατάλες.  

Δείτε παρακάτω τα πιο συχνά λάθη των καταναλωτών την ημέρα της Black Friday: 

  • Δεν έχετε δημιουργήσει λίστα με όσα προϊόντα χρειάζεστε πραγματικά, με αποτέλεσμα να αγοράζετε περιττά πράγματα, δελεασμένοι από τις εκπτώσεις των καταστημάτων. Προσπαθήστε να παραμείνετε εντός του διαθέσιμου budget σας, ψωνίζοντας έξυπνα και οργανωμένα, έχοντας πρώτα καταγράψει όσα σας λείπουν
  • Πολλές εκπτώσεις φαίνονται δελεαστικές, όμως δεν ανταποκρίνονται πάντα στην αλήθεια. Κάντε από νωρίς την έρευνά σας και παρακολουθήστε τις τιμές στα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τις «ψεύτικες» ευκαιρίες και θα ξοδέψετε τα χρήματά σας σε ό,τι πραγματικά αξίζει

Cyber Monday vs Black Friday: Ποια μέρα έχει πραγματικά καλύτερες εκπτώσεις

Για να καταφέρετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την Black Friday, απαιτείται στρατηγική και προετοιμασία.

Για να καταφέρετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την Black Friday, απαιτείται στρατηγική και προετοιμασία / Φωτογραφία: Unsplash.com
  • Οι τιμές των εκπτώσεων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από κατάστημα σε κατάστημα. Η σύγκριση των τιμών είναι απαραίτητη, καθώς ένα προϊόν μπορεί να κοστίζει έως και 30% λιγότερο κάπου αλλού. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνετε πιο συμφέρουσες αγορές, επωφελούμενοι των καλύτερων πραγματικών προσφορών
  • Μην αγνοείτε τις αξιολογήσεις και τις κριτικές άλλων χρηστών. Είναι πολύτιμες, διότι αποκαλύπτουν την πραγματική εμπειρία από τη χρήση του εκάστοτε προϊόντος. Διαβάστε με προσοχή τα reviews, δείτε φωτογραφίες από αγοραστές, έλεγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λπ. Έτσι θα είστε πιο σίγουροι ότι το προϊόν καλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας
  • Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε από το λεγόμενο "FOMO". Το «fear of missing out» είναι μία από τις πιο μεγάλες «παγίδες» της Black Friday, αφού οι μετρημένες ποσότητες και τα χρονικά όρια, ίσως σας κάνουν να νιώσετε ότι πρέπει να αποκτήσετε άμεσα. Πάρτε τον χρόνο σας προτού πατήσετε «αγορά προϊόντος» και σκεφθείτε εάν αυτό το προϊόν όντως σας ενδιαφέρει πραγματικά
  • Μην παραλείπετε να υπολογίζετε τα έξοδα αποστολής σε κάθε προσφορά που σας ενδιαφέρει. Ειδικά εάν αποφασίσετε να ψωνίσετε από διάφορα καταστήματα, τα μεταφορικά μπορεί να αυξήσουν σημαντικά το τελικό κόστος
  • Μείνετε εντός προϋπολογισμού. Ορίστε εξαρχής το ποσό που επιθυμείτε να διαθέσετε και προσπαθήστε να το τηρήσετε. Η Black Friday γίνεται πραγματικά συμφέρουσα όταν αγοράζετε συνειδητά και όχι αυθόρμητα.

Η Black Friday αξίζει πραγματικά, αρκεί να κινηθείτε με σχέδιο. Δημιουργήστε τη λίστα σας, συγκρίνετε τιμές και πάρτε αποφάσεις με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με το διαθέσιμο budget σας. Εάν κάνετε σωστή έρευνα προτού αγοράσετε το οτιδήποτε, θα επωφεληθείτε από πραγματικές εκπτώσεις χωρίς άγχος και περιττά έξοδα!

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BLACK FRIDAY
 |
ΑΓΟΡΕΣ
 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 |
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
 |
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 |
ΕΞΟΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top