Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις

Φέτος η Black Friday, μία από τις πιο εμπορικές μέρες του χρόνου, «πέφτει» στις 28 Νοεμβρίου και οι Έλληνες καταναλωτές περιμένουν με ανυπομονυσία τις εκπτώσεις, για να αποκτήσουν τα προϊόντα που επιθυμούν, επωφελούμενοι των μεγάλων προσφορών.

Παρόλα αυτά, οι εκπτώσεις κρύβουν συχνά παγίδες που μπορούν να σας οδηγήσουν σε λάθος επιλογές, γι' αυτό και εμείς παραθέτουμε κάποιες συμβουλές για να αποφύγετε τα άσκοπα έξοδα.

Black Friday: Συμβουλές για έξυπνες αγορές

Για να καταφέρετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την Black Friday, απαιτείται στρατηγική και προετοιμασία. Αν δεν οργανωθείτε σωστά, είναι πολύ πιθανό να παρασυρθείτε, να ξεχάσετε τις πραγματικές σας ανάγκες και να οδηγηθείτε σε σπατάλες.

Δείτε παρακάτω τα πιο συχνά λάθη των καταναλωτών την ημέρα της Black Friday:

Δεν έχετε δημιουργήσει λίστα με όσα προϊόντα χρειάζεστε πραγματικά , με αποτέλεσμα να αγοράζετε περιττά πράγματα, δελεασμένοι από τις εκπτώσεις των καταστημάτων. Προσπαθήστε να παραμείνετε εντός του διαθέσιμου budget σας, ψωνίζοντας έξυπνα και οργανωμένα, έχοντας πρώτα καταγράψει όσα σας λείπουν

Πολλές εκπτώσεις φαίνονται δελεαστικές, όμως δεν ανταποκρίνονται πάντα στην αλήθεια. Κάντε από νωρίς την έρευνά σας και παρακολουθήστε τις τιμές στα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τις «ψεύτικες» ευκαιρίες και θα ξοδέψετε τα χρήματά σας σε ό,τι πραγματικά αξίζει

Οι τιμές των εκπτώσεων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από κατάστημα σε κατάστημα . Η σύγκριση των τιμών είναι απαραίτητη, καθώς ένα προϊόν μπορεί να κοστίζει έως και 30% λιγότερο κάπου αλλού. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνετε πιο συμφέρουσες αγορές, επωφελούμενοι των καλύτερων πραγματικών προσφορών

Μην αγνοείτε τις αξιολογήσεις και τις κριτικές άλλων χρηστών. Είναι πολύτιμες, διότι αποκαλύπτουν την πραγματική εμπειρία από τη χρήση του εκάστοτε προϊόντος. Διαβάστε με προσοχή τα reviews, δείτε φωτογραφίες από αγοραστές, έλεγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λπ. Έτσι θα είστε πιο σίγουροι ότι το προϊόν καλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας

Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε από το λεγόμενο "FOMO". Το «fear of missing out» είναι μία από τις πιο μεγάλες «παγίδες» της Black Friday, αφού οι μετρημένες ποσότητες και τα χρονικά όρια, ίσως σας κάνουν να νιώσετε ότι πρέπει να αποκτήσετε άμεσα. Πάρτε τον χρόνο σας προτού πατήσετε «αγορά προϊόντος» και σκεφθείτε εάν αυτό το προϊόν όντως σας ενδιαφέρει πραγματικά

Μην παραλείπετε να υπολογίζετε τα έξοδα αποστολής σε κάθε προσφορά που σας ενδιαφέρει. Ειδικά εάν αποφασίσετε να ψωνίσετε από διάφορα καταστήματα, τα μεταφορικά μπορεί να αυξήσουν σημαντικά το τελικό κόστος

Μείνετε εντός προϋπολογισμού. Ορίστε εξαρχής το ποσό που επιθυμείτε να διαθέσετε και προσπαθήστε να το τηρήσετε. Η Black Friday γίνεται πραγματικά συμφέρουσα όταν αγοράζετε συνειδητά και όχι αυθόρμητα.

Η Black Friday αξίζει πραγματικά, αρκεί να κινηθείτε με σχέδιο. Δημιουργήστε τη λίστα σας, συγκρίνετε τιμές και πάρτε αποφάσεις με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με το διαθέσιμο budget σας. Εάν κάνετε σωστή έρευνα προτού αγοράσετε το οτιδήποτε, θα επωφεληθείτε από πραγματικές εκπτώσεις χωρίς άγχος και περιττά έξοδα!