Ο Νοέμβριος φέτος τελειώνει με την πιο μεγάλη εμπορική ημέρα προσφορών, αφού η Black Friday «πέφτει» φέτος Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ενώ την πρώτη Δευτέρα του Δεκεμβρίου η Cyber Monday διαδέχεται τη «Μαύρη Παρασκευή», με επιπλέον εκπτώσεις και ευκαιρίες για τους καταναλωτές.

Ποια από τις δύο μέρες είναι η πιο κατάλληλη για αγορές και σε ποια καταστήματα θα βρείτε τις πιο συμφέρουσες (και πραγματικές) προσφορές;

Αμφότερες έχουν το δυναμικό κοινό τους και τους «υποστηρικτές» τους. Γι' αυτό τον λόγο, αρκετοί επιχειρηματίες δυσκολεύονται να αποφασίσουν σε ποια μέρα να επενδύσουν περισσότερο και να τοποθετήσουν τις εκπτώσεις και τα hot deals τους.

Υπάρχει, λοιπόν, διαφορά ανάμεσα στις δύο μέρες; Και αν ναι, πώς θα αποφασίσεις σε ποια από τις δύο θα τοποθετήσεις τις προσφορές σου;

Cyber Monday vs Black Friday: Ποια από τις δύο μέρες είναι η πιο κατάλληλη για αγορές και σε ποια θα βρείτε τις πιο συμφέρουσες (και πραγματικές) προσφορές / Φωτογραφίες: Unsplash.com & Eurokinissi

Όπως αναφέρει ο Τεντ Ντόναθ, αντιπρόεδρος επικοινωνίας του προγράμματος περιήγησης Honey, στο Business Insider: «Συγκρίνοντας τις δύο αυτές ημέρες κατά την διάρκεια της περσινής χρονιάς, παρατηρήσαμε πως οι καταναλωτές προτίμησαν να κάνουν τις αγορές τους διαδικτυακά». Η έρευνα της Honey έδειξε ότι η μέση εξοικονόμηση (ανά χρήστη, ανά αγορά) πέρυσι στις ΗΠΑ κυμάνθηκε στο 21%, ενώ οι αποταμιεύσεις της Black Friday έφτασαν στο 18,5 %.

Cyber Monday vs Black Friday: Ποια μέρα έχει πραγματικά καλύτερες εκπτώσεις

Black Friday

Κάθε χρόνο, η Black Friday πρωταγωνιστεί στις εκπτώσεις που αφορούν σε ακριβές ηλεκτρονικές, καθώς και οι οικιακές συσκευές. Τηλεοράσεις, laptops, tablets, κινητά και πολλά ακόμη προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνολογία, αλλά επίσης πλυντήρια, κουζίνες, καφετιέρες κ.ά. γνωρίζουν εντυπωσιακές προσφορές και οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν τη συγκεκριμένη μέρα για να κάνουν τις πιο συμφέρουσες αγορές.

Ανάλογα με τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν οι Black Friday και Cyber Monday είναι ιδανικές μέρες για να κάνετε τις αγορές σας! / Φωτογραφία: Eurokinissi

Cyber Monday

Από την άλλη πλευρά, η Cyber Monday είναι η μέρα που η πλειονότητα των e-shops έχουν φροντίσει να εδραιώσουν τη διαδικτυακή τους προβολή και να αυξήσουν και φέτος σημαντικά τις πωλήσεις τους.

Τη Cyber Monday όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα κάνουν σημαντικές εκπτώσεις συνήθως σε gadgets, προϊόντα fashion και γενικότερα σε ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη και έπιπλα.

Με βάση τα παραπάνω, έχετε μια καθαρότερη εικόνα σχετικά με το ποια προϊόντα να «κυνηγήσετε» αυτές τις δύο εμπορικές ημέρες και ποια είναι η πιο κατάλληλη για να κάνετε τις αγορές σας, επωφελούμενοι των μεγάλων προσφορών.