Πώς να αποφύγεις τις Black Friday παγίδες – Οδηγός έξυπνων αγορών

Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές / Βίντεο: ΕΡΤ

Η Black Friday, η πιο μεγάλη γιορτή του εμπορίου πλησιάζει και οι καταναλωτές αναμένουν με ανυπομονυσία να βγουν στα μαγαζιά και να επωφεληθούν από τις μεγάλες προσφορές. Φέτος, η «Μαύρη Παρασκευή» των ευκαιριών «πέφτει» στις 28 Νοεμβρίου.

Παρόλα αυτά, οι εκπτώσεις συνήθως ξεκινούν αρκετές ημέρες νωρίτερα, φτάνοντας έως και την Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου. Τη χρονιά που πέρασε, κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τριημέρου πραγματοποιήθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια αγορές, με μέσο όρο συναλλαγών τα 100 ευρώ. Υπολογίζεται, μάλιστα, ότι ο τζίρος των καταστημάτων άγγιξε μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο τα 300 εκατομμύρια ευρώ — με αύξηση των online αγορών κατά 22%.

Το Black Friday, η πιο μεγάλη γιορτή του εμπορίου πλησιάζει και περιμένουμε πώς και πώς να βγούμε στα μαγαζιά και να επωφεληθούμε από τις μεγάλες προσφορές / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Black Friday αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για να αγοράσετε χριστουγεννιάτικα δώρα για τους αγαπημένους σας, υπάρχουν όμως κάποιες παράμετροι που πρέπει να έχετε υπόψιν, με σκοπό να αποφύγετε τυχόν παγίδες.

Παρακάτω σας παραθέτουμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για να αποκτήσετε τα προίόντα που επιθυμείτε στην καλύτερη τιμή, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Black Friday: Οδηγός έξυπνων αγορών

Δημιουργήστε μία λίστα με τις προτεραιότητές σας και ορίστε ανώτατο budget

Κάνετε έρευνα τιμών από σήμερα. Σημειώστε τις τωρινές τιμές σε προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και συγκρίνετέ τις με τις εκπτώσεις της Black Friday. Έτσι θα γνωρίζετε εάν το «-60%» όντως ισχύει

Σημειώστε τις τωρινές τιμές σε προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και συγκρίνετέ τις με τις εκπτώσεις της Black Friday. Έτσι θα γνωρίζετε εάν το «-60%» όντως ισχύει Ποιότητα VS τιμή. Συγκρίνετε τις προδιαγραφές του προϊόντος που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε, όχι μόνο την τιμή. Μοντέλο, έκδοση, εγγύηση κ.ά. Κάποες μικρές διαφοροποιήσεις μπορούν να κάνουν μία «φθηνή» αγορά ακριβή

Συγκρίνετε τις προδιαγραφές του προϊόντος που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε, όχι μόνο την τιμή. Μοντέλο, έκδοση, εγγύηση κ.ά. Κάποες μικρές διαφοροποιήσεις μπορούν να κάνουν μία «φθηνή» αγορά ακριβή Όροι επιστροφών . Για διαδικτυακές αγορές έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών (με κάποιες εξαιρέσεις). Τα φυσικά καταστήματα ακολουθούν δική τους πολιτική

. Για διαδικτυακές αγορές έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών (με κάποιες εξαιρέσεις). Τα φυσικά καταστήματα ακολουθούν δική τους πολιτική Έλεγχος αξιοπιστίας καταστήματος . Βεβαιωθείτε ότι το εν λόγω μαγαζί έχει φυσική διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ/Γ.Ε.ΜΗ κ.λπ. Προσοχή σε νεοσύστατα e-shops με «αδιανόητες» εκπτώσεις

. Βεβαιωθείτε ότι το εν λόγω μαγαζί έχει φυσική διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ/Γ.Ε.ΜΗ κ.λπ. Προσοχή σε νεοσύστατα e-shops με «αδιανόητες» εκπτώσεις Εγγύηση προϊόντος. Η νόμιμη εγγύηση για αγαθά στην ΕΕ είναι 2 έτη. Όσον αφορά στις «επεκτάσεις εγγύησης» αξίζουν μόνο όταν καλύπτουν πραγματικούς κινδύνους και δεν επικαλύπτουν όσα ήδη δικαιούστε.

Επειδή την Black Friday συνηθίζεται να «ξυπνά» το καταναλωτικό μας «δαιμόνιο», προσπαθήστε να επενδύσετε σε όσα πραγματικά χρειάζεστε / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι συνηθέστερες παγίδες (και πώς να τις αποφύγετε)

Τεχνητή «αρχική» τιμή (price anchoring). Ελέγξτε ιστορικό τιμών

Ελέγξτε ιστορικό τιμών «Έως -60%» vs «-60%». Το «έως» κρύβει ότι ελάχιστα προϊόντα έχουν τη μέγιστη έκπτωση

Το «έως» κρύβει ότι ελάχιστα προϊόντα έχουν τη μέγιστη έκπτωση Bundling-παγίδες. Σετ προσφοράς προϊόντων που ίσως δε χρειάζεστε πραγματικά. Ζητήστε τιμή μόνο για το βασικό προϊόν

Σετ προσφοράς προϊόντων που ίσως δε χρειάζεστε πραγματικά. Ζητήστε τιμή μόνο για το βασικό προϊόν Κρυφά κόστη. Μεταφορικά, αντικαταβολή, τέλη ανακύκλωσης, συνδρομές λογισμικού. Ελέγξτε την τελική τιμή στο «ταμείο»

Μεταφορικά, αντικαταβολή, τέλη ανακύκλωσης, συνδρομές λογισμικού. Ελέγξτε την τελική τιμή στο «ταμείο» Phishing & ψεύτικα e-shops. Διαφημίσεις με υπερβολικές εκπτώσεις, eshops που μιμούνται γνωστές ερατιρίες κλ.π. Πληρώστε μόνο με κάρτα/PayPal (3D secure).

Επειδή την Black Friday συνηθίζεται να «ξυπνά» το καταναλωτικό μας «δαιμόνιο», προσπαθήστε να επενδύσετε σε όσα πραγματικά χρειάζεστε και όσα προϊόντα θα αντέξουν στον χρόνο.