Black Friday 2025: Πότε ξεκινά, τι να περιμένεις & πώς να προετοιμαστείς

Πλησιάζει ολοένα και περισσότερο η μέρα με τις μεγαλύτερες εκπτώσεις του χρόνου, η πολυαναμενόμενη Black Friday. Επί της ουσίας, η μέρα αυτή σηματοδοτεί και την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου, της περιόδου που τα δώρα «δίνουν και παίρνουν».

Η Black Friday 2025 πέφτει στις 28 Νοεμβρίου κι ο κόσμος περιμένει υπομονετικά για να κάνει τις αγορές του.

Black Friday 2025: Πότε ξεκινάει και πώς να προετοιμαστείς

Αν και η επίσημη ημερομηνία της Black Friday είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η περίοδος των εκπτώσεων ξεκινά πολύ νωρίτερα. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλες αλυσίδες λιανικής δίνουν το έναυσμα ήδη από τις αρχές του μήνα, μετατρέποντας τον Νοέμβριο σε έναν πραγματικό «μαραθώνιο προσφορών».

Οι εκπτώσεις ξεκινούν σταδιακά και εντείνονται όσο πλησιάζει η μεγάλη ημέρα, κορυφώνοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Αυτή η τάση δίνει στους αγοραστές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές, να ερευνήσουν προϊόντα και να εντοπίσουν τις πραγματικά συμφέρουσες προσφορές. Παράλληλα, όμως, απαιτεί προσοχή, καθώς πολλές από τις πιο δημοφιλείς προσφορές εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες.

Η έγκαιρη ενημέρωση, η σωστή έρευνα αγοράς και η γρήγορη λήψη αποφάσεων είναι το «κλειδί» για να επωφεληθεί κανείς ουσιαστικά από τη Black Friday. Είτε πρόκειται για ηλεκτρονικές συσκευές, είτε για είδη σπιτιού ή μόδας, οι καταναλωτές καλούνται να κινηθούν έξυπνα, ώστε να αποφύγουν παγίδες και να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές τιμές.

Black Friday 2025: Τι να περιμένεις

Κάθε χρόνο, η Black Friday σηματοδοτεί την κορύφωση της αγοραστικής δραστηριότητας! Οι τεχνολογικές αγορές παραμένουν ο πρωταγωνιστής της περιόδου, καθώς smartphones, laptops και τηλεοράσεις βρίσκονται σταθερά στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη άνοδος και στις πωλήσεις οικιακών συσκευών, από ψυγεία και πλυντήρια έως μικροσυσκευές κουζίνας. Οι καταναλωτές δείχνουν πλέον να επενδύουν σε αγορές με διάρκεια και πρακτική αξία, επιλέγοντας προϊόντα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητά τους, αλλά και προσφέρουν σημαντικό οικονομικό όφελος.

Black Friday 2025: Οι μεγάλες εκπτώσεις που αξίζει να ρίξεις μια ματιά

Οι πιο σημαντικές εκπτώσεις είναι σε:

Οικιακές συσκευές

Gadgets

Προϊόντα τεχνολογίας

Smart tech