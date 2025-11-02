Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος, τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Πώς να αποφύγετε τις «ψεύτικες» προσφορές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.25 , 18:30 Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Δύο φίλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο μετά από διασκέδαση
02.11.25 , 18:14 Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!
02.11.25 , 18:00 BMW Charging: Η νέα λύση φόρτισης για επαγγελματίες χρήστες
02.11.25 , 17:20 Οι ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 03/11/2025 – 09/11/2025
02.11.25 , 16:49 Μακελειό Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος
02.11.25 , 16:33 Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος, τι να προσέξουν οι καταναλωτές
02.11.25 , 16:15 Στα «κάγκελα» κάτοικοι και τοπική αυτοδιοίκηση για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ
02.11.25 , 15:50 Τα 3 πιο συχνά λάθη που καταστρέφουν τα σγουρά μαλλιά σου
02.11.25 , 15:39 Έλληνες Ψαράδες Στο Υπουργείο Ναυτιλίας - Τι Καταγγέλλουν
02.11.25 , 15:20 Αράχωβα: Βγήκε να μιλήσει στο τηλέφωνο και τον «γάζωσαν» με 10 σφαίρες
02.11.25 , 14:54 Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Νέα κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
02.11.25 , 14:22 ΕΛΤΑ: Αλλάζουν οι ημερομηνίες για το κλείσιμο καταστημάτων
02.11.25 , 14:21 Νέα σενάρια για Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό
02.11.25 , 13:59 Άση Μπήλιου: Κυριακή με έντονες αλλαγές στη διάθεση
02.11.25 , 13:50 Τυρί light ή κανονικό; Τι να διαλέξω τελικά;
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Black Friday
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η φετινή Black Friday 2025 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου να προετοιμάζονται ήδη για την κορύφωση της περιόδου των προσφορών.

Αν και ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο θεσμός έχει καθιερωθεί πλέον και στην Ελλάδα, με τις εκπτώσεις να διαρκούν περισσότερες ημέρες και να κορυφώνονται την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.

Αμέσως μετά την «Μαύρη Παρασκευή», ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία φέτος πέφτει την 1η Δεκεμβρίου 2025 και εστιάζει αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές αγορές.

Η ονομασία «Μαύρη Παρασκευή» προέρχεται από τη Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του 1950, όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει το κυκλοφοριακό χάος και τον συνωστισμό στα καταστήματα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Αν και αρχικά είχε αρνητικό χαρακτήρα, τη δεκαετία του 1980 οι έμποροι τον υιοθέτησαν θετικά, συνδέοντάς τον με τις ημέρες όπου τα καταστήματα περνούσαν «από το κόκκινο στο μαύρο» στα λογιστικά τους βιβλία - δηλαδή, από ζημιές σε κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BLACK FRIDAY
 |
BLACK FRIDAY 2025
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top