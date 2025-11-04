Οι καλύτερες Black Friday προσφορές στην Ελλάδα - Οδηγός 2025

Λίγες εβδομάδες έμειναν μέχρι την Βlack Friday, που πραγματοποιείται την Παρασκευή μετά την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών και για το 2025 «πέφτει» στις 28 Νοεμβρίου.

Τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις ετοιμάζουν δελεαστικές εκπτώσεις σε ρούχα, ηλεκτρονικά, είδη τεχνολογίας, οικιακές συσκευές, καλλυντικά και πολλά ακόμη προϊόντα. Μάλιστα, επιλέγουν να ξεκινούν τις προσφορές νωρίτερα ή να τις παρατείνουν, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο προσφορών που διαρκεί για αρκετές ημέρες.

Αυτό δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές, να σχεδιάσουν καλύτερα τις αγορές τους και να επωφεληθούν από εκπτώσεις χωρίς πίεση χρόνου.

Έτσι, ο Νοέμβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας των μεγάλων προσφορών, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους αναζητούν έξυπνες αγορές να βρουν προϊόντα σε σημαντικά μειωμένες τιμές.

Παρακάτω θα βρείτε έναν οδηγό για το τι μπορείτε να αγοράσετε την περίοδο της Black Friday.

Black Friday κινητά: Οι πιο δυνατές προσφορές της χρονιάς

Tα κινητά τηλέφωνα έχουν την... τιμητική τους την περίοδο της Black Friday, αφού οι εταιρείες κάνουν μεγάλες προσφορές σε προηγούμενα μοντέλα που μπορούν να φτάσουν έως και 50%.

Black Friday τηλεοράσεις: Πού θα βρεις τις μεγαλύτερες εκπτώσεις

Αντίστοιχα, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία τηλεοράσεων πολλών εταιρειών σε πολύ καλές τιμές. Κάθε χρόνο, την περίοδο της Black Friday οι αγορές τηλεοράσεων εκτοξεύονται!

Μπορείτε να βρείτε μεγάλες προσφορές τόσο σε φυσικά όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα, μικρά και μεγάλα.

Black Friday laptops: Τα κορυφαία deals για φοιτητές και επαγγελματίες

Η περίοδος της Βlack Friday αποτελεί ευκαιρία για πολλούς φοιτητές ή και επαγγελματίες που θέλουν να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους, όπως το laptop τους, που είναι και εργαλείο της δουλειάς τους. Και στα laptop την περίοδο αυτή μπορείτε να βρείτε μεγάλες προσφορές.

Black Friday ηλεκτρικές συσκευές: Προτάσεις για κάθε budget

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ηλεκτρικές συσκευές, όπως ψυγεία, πληντύρια, ηλεκτρικές κουζίνες κ.α. με τις εκπτώσεις να ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 50%. Oπότε εάν σχεδιάζετε μετακόμιση ή ανακαίνηση του σπιτιού σας, αυτή είναι η καλύτερη περίοδος για να κάνετε τα ψώνια σας.

Black Friday ρούχα & μόδα: Πώς να ψωνίσεις έξυπνα φέτος

Οι εταιρείες μόδας συμμετέχουν δυναμικά στη Black Friday, προσφέροντας εκπτώσεις που ξεκινούν περίπου από 30% και φτάνουν ακόμη και το 70% σε επιλεγμένα είδη.

Πολλά φυσικά καταστήματα, εκτός από τις μειωμένες τιμές, δίνουν επιπλέον δώρα, εκπτωτικά κουπόνια ή vouchers για μελλοντικές αγορές, ενισχύοντας έτσι το ενδιαφέρον των καταναλωτών και τη συνολική εμπειρία των εκπτώσεων.



