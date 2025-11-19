Απίστευτο, αλλά ένα ολόκληρο κάρο έρχεται στο Cash or Trash!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Τετάρτη στις 17:20 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Cash or Trash: Ο Λουκάς φέρνει ένα βιντεοπαιχνίδι για τον Μαρίνη

Η έντονη αγάπη του Γιώργου για το παλιό ήταν το κίνητρο για να βρεθεί στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash με ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, που δε βρήκε τη θέση του στο ανατρεπτικό κουρείο του! Ο πωλητής εμφανίζεται στην πρώτη του δημοπρασία με ένα διαφορετικό ύφος, καθώς η αποφασιστικότητά του κι ο σκοπός που τον έφεραν στην εκπομπή σχετίζονται με την τρίτη ηλικία. Τελικά, όλα φαίνεται να λειτουργούν προς όφελός του, αφού καταφέρνει να τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο της Άντας Πανά, όσο και της Έρμας Στυλιανίδη.

Απίστευτο, αλλά ένα ολόκληρο κάρο έρχεται στο Cash or Trash!

Ο Δημήτρης, grill chef στο επάγγελμα, φροντίζει ώστε οι ψητές δημιουργίες του να είναι πάντα «πένα», όπως o ίδιος λέει στη Δέσποινα Μοιραράκη. Παράλληλα, ως συλλέκτης νομισμάτων για πάνω από δέκα χρόνια, δε θα μπορούσε να μην έρθει στο Cash Or Trashη αγάπη του για τα συλλεκτικά -αλλά και τα λιγότερο συλλεκτικά- κομμάτια, που παρουσιάζονται στην εκπομπή, τον οδήγησε, τελικά, μπροστά από την πόρτα των αγοραστών. Το αντικείμενο του Δημήτρη είναι το πρώτο του είδους που εμφανίζεται στο πλατό κι ανήκει σε μία από τις αγαπημένες κατηγορίες του Άλεξ Σταυρίδη. Το ενδιαφέρον των αγοραστών αναζωπυρώνεται, με μια νέα ανταγωνιστική δυναμική να γεννιέται, ενώ η Νάντια Μπέλε δηλώνει ανοιχτά τις προτιμήσεις της. 

Cash or Trash: Μάχη των buyers για το εμπορικότερο κόσμημα της Cartier!

Απίστευτο, αλλά ένα ολόκληρο κάρο έρχεται στο Cash or Trash!

Ο Ναπολέοντας επιστρέφει ξανά στο Cash Or Trash, καθώς στην πρώτη του εμφάνιση δεν κατάφερε να πείσει τους αγοραστές, ούτε να ακούσει την τιμή που επιθυμούσε για το αντικείμενό του. Αυτή τη φορά, ο νεαρός φοιτητής λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες και τις υποδείξεις του Θάνου Λούδου, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετά κενά σχετικά με την προέλευση των αντικειμένων του. Με αυτοπεποίθηση και καλύτερη προετοιμασία, μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών αποφασισμένος να διακριθεί και να τους κερδίσει. 

Άντα Πανά: Οι «δαίμονες», ο χωρισμός, ο γιος και το Cash or Trash

Η Δέσποινα Μοιραράκη βρίσκεται για πέμπτη σεζόν στην παρουσίαση του Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη βρίσκεται για πέμπτη σεζόν στην παρουσίαση του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πού έμαθε να ξεχωρίζει τους θησαυρούς από τα ασήμαντα

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! 

Γιώργος Δαράβαλης: Οι αισθητικές επεμβάσεις, η τέχνη και το Cash or Trash

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

