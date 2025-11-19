Leapmotor B10: Έφτασε στην Ελλάδα σε τιμή-έκπληξη

Δείτε αναλυτικά εκδόσεις ,εξοπλισμό και τιμές

Περισσότερα

STAR.GR
Αυτοκινητο
Leapmotor B10: Έφτασε στην Ελλάδα σε τιμή-έκπληξη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εμπλουτίζοντας την γκάμα της Leapmotor και τροφοδοτώντας ακόμα πιο ισχυρή ανάπτυξη για την κορυφαία κινεζική New Energy Vehicle μάρκα, το ολοκαίνουργιο B10 κάνει ντεμπούτο στην ελληνική αγορά στην κατηγορία των C-SUV. Όπως κάθε Leapmotor έχει ακαταμάχητη σχέση τιμής/αξίας με εισαγωγική τιμή €25.900, στοιχείο που το βάζει στις επιλογές και αγοραστών από μικρότερα segment.

Leapmotor B10: Έφτασε στην Ελλάδα σε τιμή-έκπληξη Το Leapmotor B10 είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, με δύο μπαταρίες και δύο επίπεδα εξοπλισμού (Life και Design). Συνυπολογίζοντας την προωθητική ενέργεια και την κρατική επιδότηση για αγορά ηλεκτρικού οχήματος, η τιμή για την έκδοση Life με την μπαταρία Pro (56,2 kWh και αυτονομία 361 km) είναι €25.900 ενώ με την μπαταρία Pro Max (67,1 kWh, αυτονομία 434 km) €27.400. Το ακόμα πιο πλούσιο Design είναι μόλις €1.500 ακριβότερο.

Στο Life υπάρχουν στάνταρ 17 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, πίνακας οργάνων 8,8” και οθόνη infotainment 14,6”, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, λειτουργία V2L, σύστημα πλοήγησης, φώτα LED, κλειδί NFC και Bluetooth, είσοδος χωρίς κλειδί και εκκίνηση με κωδικό, καθώς και καλώδια Mode 2 και Mode 3 για φόρτιση σε πρίζα σούκο και Wallbox αντίστοιχα.

Leapmotor B10: Έφτασε στην Ελλάδα σε τιμή-έκπληξη
Το Design προσθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ηχοσύστημα υψηλής απόδοσης με 12 ηχεία, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με μνήμη, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αισθητήρα βροχής και σκούρα πίσω κρύσταλλα.

Leapmotor B10: Έφτασε στην Ελλάδα σε τιμή-έκπληξη
Το Β10 είναι το πρώτο Leapmotor που έχει εξελιχθεί εξ αρχής για όλες τις αγορές του πλανήτη. Με μήκος 4,52 m, το πρώτο μοντέλο της οικογένειας B έχει κορυφαίους χώρους για την κατηγορία του, ενώ η πλατφόρμα LEAP 3.5 εγγυάται την τέλεια συνεργασία του hardware με το software. Για παράδειγμα, οι 22 υπολογιστικές μονάδες που υπάρχουν στο αυτοκίνητο συνδέονται μεταξύ τους με καλωδίωση που δεν ξεπερνά τα 996 m, στοιχείο που συγκρατεί το βάρος και τις απώλειες ενέργειας.

Leapmotor B10: Έφτασε στην Ελλάδα σε τιμή-έκπληξη

Κομψό και δυναμικό σε εξωτερική εικόνα, το B10 έχει απόλυτα σύγχρονη καμπίνα που ενσωματώνει την τελευταία λέξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι οθόνες του ελέγχονται από έναν ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 8155 που εξασφαλίζει όχι μόνο δυνατότητες εξατομίκευσης αλλά και λειτουργία χωρίς κολλήματα κάτω από όλες τις συνθήκες.

Leapmotor B10: Έφτασε στην Ελλάδα σε τιμή-έκπληξη
Το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus προσφέρει απεικόνιση 3D, multitasking ικανότητα και πλήρη έλεγχο πολλών συστημάτων μέσω του Leapmotor App, ενώ οι απεριόριστες Over The Air αναβαθμίσεις θα διατηρούν συνεχώς το σύστημα επίκαιρο.Η τεχνολογική αρτιότητα και η ασφάλεια του νέου Leapmotor B10 υποστηρίζονται μεταξύ πολλών άλλων από 17 συστήματα ADAS (υποβοήθησης του οδηγού), κάμερες περιμετρικής απεικόνισης 360ο και ιδιαίτερα στιβαρή δομή αμαξώματος. Χάρη στα παραπάνω, το μοντέλο αναμένεται να αποσπάσει 5 αστέρια στη δοκιμή του Euro NCAP, όπως ακριβώς και το μεγαλύτερο C10.

Leapmotor B10: Έφτασε στην Ελλάδα σε τιμή-έκπληξη
Το Leapmotor B10 διαθέτει κινητήρα 218 HP και 240 Nm που καταλήγουν στους πίσω τροχούς, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8” και τελική ταχύτητα 170 km/h. Για τη φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής (OBC) ισχύος 11 kW, ενώ στο συνεχές ρεύμα η ισχύς φτάνει τα 168 kW και εξασφαλίζει φόρτιση 30-80% σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Leapmotor B10: Έφτασε στην Ελλάδα σε τιμή-έκπληξη
Όπως όλα τα Leapmotor, το B10 καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης (ή 100.000 km) για τα μηχανικά μέση ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης από 8 χρόνια ή 160.000 km. Ισχύει επίσης οδική βοήθεια για πέντε έτη, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις και η after sales υποστήριξη γίνονται στο δίκτυο της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Abarth), που έχει υψηλή κατάρτιση και πανελλαδική κάλυψη.Οι παραγγελίες για το Leapmotor B10 είναι ήδη ενεργές και υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.

LEAPMOTOR
 |
LEAPMOTOR B10
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
