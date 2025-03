Πυροβολισμοί σε παμπ του Τορόντο: 12 τραυματίες - Διαφεύγει ο δράστης

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς σε παμπ κοντά στο εμπορικό κέντρο Scarborough Town Centre στο ανατολικό άκρο του Τορόντο, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Οι διασώστες ανέφεραν αρχικά ότι 11 άνθρωποι υπέστησαν τραύματα, άλλοι ελαφρά άλλοι σοβαρά, αλλά η αστυνομία αργότερα ανέφερε ότι οι τραυματίες είναι 12. Πληροφορίες λένε ότι οι τέσσειρις από αυτούς είναι σοβαρά.

