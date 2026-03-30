Σοκ στη Σουηδία: Εξέδιδε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 120 άνδρες

Για «αδίστακτη εκμετάλλευση» έκανε λόγο η Εισαγγελέας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία: AP
ΣΟΥΗΔΙΑ – ΒΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
  • Σουηδός άνδρας κατηγορείται για διακεκριμένη μαστροπεία, βιασμό και σεξουαλική επίθεση, καθώς εξέδιδε τη σύζυγό του σε πάνω από 120 άνδρες.
  • Η σύζυγός του τον κατήγγειλε στην αστυνομία, οδηγώντας στη σύλληψη και προφυλάκισή του τον Οκτώβριο.
  • Ο 62χρονος άνδρας φέρεται να αποκόμιζε οικονομικά οφέλη και να πίεζε τη γυναίκα του σε σεξουαλικές πράξεις μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων.
  • Κατηγορείται επίσης για βία και απειλές κατά της συζύγου του, εκμεταλλευόμενος τον εθισμό της στα ναρκωτικά.
  • Η δίκη του έχει προγραμματιστεί για τις 13 Απριλίου, ενώ ο άνδρας είναι μέλος της λέσχης Hells Angels.

Κατηγορίες για διακεκριμένη μαστροπεία, βιασμό και σεξουαλική επίθεση απήγγειλε Σουηδός εισαγγελέας σε άνδρα που εξέδιδε τη σύζυγό του, εξαναγκάζοντας την να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις με πάνω από 120 άνδρες. Η Σουηδή εισαγγελέας, Ίντα Ανερστέντ περιγράφει τις πράξεις του άνδρα ως «αδίστακτη εκμετάλλευση». 

Η υπόθεση ξεκινά όταν ο 62χρονος άνδρας Σουηδικής υπηκοότητας συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου και προφυλακίστηκε, αφού η σύζυγός του τον κατήγγειλε στην αστυνομία στη βόρεια Σουηδία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπήρχαν υποψίες ότι ο 62χρονος άνδρας αποκόμιζε οικονομικά οφέλη για χρόνια εξαναγκάζοντας τη σύζυγό του «να επιδίδεται και να υποτάσσεται σε σεξουαλικές πράξεις».
Επίσης, ο 62χρονος άνδρας κατηγορείται για δημοσίευση διαδικτυακών διαφημίσεων, οργάνωση συναντήσεων, παρακολούθηση και πίεση στη γυναίκα να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις στο διαδίκτυο προκειμένου να προσελκύει περισσότερους πελάτες.

Ως προς την γενικότερη κοινωνική συμπεριφορά του ο 62χρονος άνδρας κατηγορείται ότι ήταν βίαιος και πως απειλούσε την σύζυγό του και εκμεταλλευόταν τον εθισμό της στα ναρκωτικά. 
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 62χρονος άνδρας απειλούσε την σύζυγό του ότι εάν δεν συμμορφωνόταν στις απαιτήσεις του, υπήρχε ο κίνδυνος να απελευθερώσει «το τέρας».
Η εισαγγελέας, Ίντα Ανερστέντ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο «τον Φεβρουάριο ότι περίπου 120 άτομα που ήταν ύποπτα για αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών είχαν ταυτοποιηθεί». Τα φερόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 11 Αυγούστου 2022 και 21 Οκτωβρίου 2025.

Ο 62χρονος αν και αρνείται τις κατηγορίες για την σύζυγό του, κατηγορείται για ακόμη οκτώ βιασμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με πελάτη, τέσσερις απόπειρες βιασμού και τέσσερις επιθέσεις εναντίον της συζύγου του. 
«Αυτή η γυναίκα έχει πέσει θύμα σοβαρών εγκλημάτων», δήλωσε στο AFP η δικηγόρος της, Σίλβια Ινγκολφσόντιρ. «Ελπίζει τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη», πρόσθεσε. 
Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT, ο άνδρας ήταν υψηλόβαθμο μέλος της λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε επίσης ότι η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 13 Απριλίου.
 

